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10 июля 2025 в 08:31

«Серьезные дыры»: в США указали на проблемы ВСУ в зоне СВО

19fortyfive: ВСУ нечего противопоставить беспилотникам ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ нечего противопоставить беспилотным системам ВС России, пишет журнал 19fortyfive. По его данным, в стандартной противовоздушной обороне «появляются серьезные дыры».

Хотя стандартная противовоздушная оборона останется эффективной, в ней появляются серьезные дыры, так как Россия постоянно задействует новые тактики и технологии, — говорится в публикации.

В материале отмечается, что Киеву остается лишь полагаться на самодельные перехватчики, практически неспособные противостоять российским БПЛА. Кроме того, у страны почти закончились ракеты для ПВО. Украина не способна производить такие изделия в необходимых количествах, а ВС России постоянно развиваются. Российские дроны оснащают камерами заднего вида, улучшенной навигацией и системами автоматического маневрирования, отмечает издание.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Киев подвергся массированному обстрелу с использованием российских беспилотных летательных аппаратов. По данным канала, в атаке задействованы десятки дронов, направляющихся в сторону столицы Украины. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

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