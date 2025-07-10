ВСУ нечего противопоставить беспилотным системам ВС России, пишет журнал 19fortyfive. По его данным, в стандартной противовоздушной обороне «появляются серьезные дыры».
Хотя стандартная противовоздушная оборона останется эффективной, в ней появляются серьезные дыры, так как Россия постоянно задействует новые тактики и технологии, — говорится в публикации.
В материале отмечается, что Киеву остается лишь полагаться на самодельные перехватчики, практически неспособные противостоять российским БПЛА. Кроме того, у страны почти закончились ракеты для ПВО. Украина не способна производить такие изделия в необходимых количествах, а ВС России постоянно развиваются. Российские дроны оснащают камерами заднего вида, улучшенной навигацией и системами автоматического маневрирования, отмечает издание.
Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Киев подвергся массированному обстрелу с использованием российских беспилотных летательных аппаратов. По данным канала, в атаке задействованы десятки дронов, направляющихся в сторону столицы Украины. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.