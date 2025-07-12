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12 июля 2025 в 12:14

ВС России поразили предприятия ВПК Украины в трех городах

МО России: войска поразили предприятия ВПК Украины в Луцке, Львове и Харькове

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Российские войска нанесли ночной групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, расположенным во Львове, Луцке и Харькове, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Для атаки использовалось высокоточное вооружение воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что за минувшую неделю армия России нанесла шесть высокоточных ударов по целям на украинской территории. Для этого использовались в том числе и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По их словам, под огнем оказались объекты ВПК и инфраструктуры Украины, а также здания территориальных центров комплектования, являющихся аналогом военкоматов.

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