На Курщине простились с мальчиком, который закрыл собой маму от дрона ВСУ

На Курщине простились с мальчиком, который закрыл собой маму от дрона ВСУ

В Курской области в субботу, 12 июля, прошло прощание с пятилетним мальчиком, который получил ранения во время удара ВСУ по городскому пляжу, пытаясь закрыть собой мать, и погиб, написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Он пожелал ребенку Царствия Небесного.

Царствие Небесное малышу! — написал военкор.

Ранее тетя погибшего мальчика заявила, что его мать находится в тяжелом состоянии. Пятилетний ребенок получил серьезные ожоги и скончался во время транспортировки в Москву. Всего после налета дронов на пляж были госпитализированы шесть человек.

Между тем депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что Вооруженные силы России должны ответить на удар ВСУ по пляжу в Курске в стократном размере. При этом, по его словам, страна должна беречь свою армию и мирное население. Депутат подчеркнул, что политика России должна быть наступательной, пока Киев «не получит по зубам» за свои действия.