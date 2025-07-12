Канцлер Германии Фридрих Мерц принял участие в летней вечеринке парламентской группы Христианских демократов (ХДС) по вопросам малого и среднего бизнеса, сообщает немецкая газета Bild. По ее информации, политик отрезал себе часть баварского пирожного с изображением родного Северного Рейна-Вестфалии, однако тарелка выскользнула из его рук и упала.

Он отрезал себе часть своего родного Северного Рейна-Вестфалии, — говорится в публикации.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин напомнил Мерцу, что Москве известно, где расположены предприятия, производящие крылатые ракеты Taurus. Он прокомментировал слова политика о намерении поставлять Украине данное вооружение для ударов вглубь России. По словам Степашина, Мерцу стоит подумать над своим решением.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления Мерца отдают нацистской риторикой. Он обратил внимание, что канцлер призвал «вновь» сделать Германию ведущей военной силой, даже не задумываясь о возможных исторических ассоциациях.