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11 июля 2025 в 18:03

В США раскрыли тревожную путаницу между Пентагоном и Белым домом

The Hill: сенаторы США обеспокоены несогласованностью по военной помощи Украине

Фото: Jen Golbeck/Global Look Press

Американские сенаторы обеспокоены несогласованностью между Белым домом и Пентагоном по вопросу поставок вооружения Украине, сообщает газета The Hill. Поводом стало решение министра обороны временно приостановить передачу оружия Киеву, что произошло из-за недопонимания позиций президента США Дональда Трампа.

Я бы сказал, что речь не просто о беспокойстве, а о тревоге. Ведь речь не о продаже малых объемов вооружения какой-нибудь африканской стране, это Украина. <...> Это не та сфера, где можно позволить министру обороны или помощнику или заместителю действовать несогласованно с президентом, — поделился один из сенаторов-республиканцев.

По словам демократа Джека Рида, между ведомствами произошло «полнейшее недопонимание». По его мнению, это подчеркивает хаотичность принятия решений. Высокопоставленные помощники сенаторов также назвали ситуацию «явными косяками на всех уровнях», а действия властей — несогласованными и непрозрачными.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что передача Украине американских ракет для комплексов Patriot может ослабить военные позиции США из-за истощения арсенала. По его словам, принимая такое решение, Трамп должен учитывать, что США уже израсходовали большую часть этих ракет, а их производство требует времени.

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