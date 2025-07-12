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12 июля 2025 в 12:07

Наступление ВС РФ на Днепр 12 июля: паника Буданова, движение к Покровску

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 12 июля 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино?

Бои и события у Покровска и Днепра в субботу, 12 июля: обстановка на фронте

«Армия России начала штурм Новохатского, взяла большую часть Мирного и начинает штурм Воскресенки. На Великомихайловском участке у границы ДНР и Днепропетровской области, севернее освобожденного на днях населенного пункта Толстой, российские войска закрепились в лесополосах и приступили к штурму н. п. Новохатское. Также наши продвинулись и закрепились в центральной и западной частях н. п. Мирное и ведут бои в районе фермы в западной части. Юго-восточнее Воскресенки армия России заняла ряд опорных пунктов в лесополосе и продолжает штурмовать подступы к Воскресенке и северные лесополосы», — передают «Военкоры Русской Весны».

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия не собирается останавливаться и планирует наступление на Днепропетровскую область — с вклинением до 10 км.

Канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА» подчеркнул, что главным фактором продвижения штурмовых групп на Покровском и других направлениях является методичное выявление и уничтожение расчетов БПЛА ВСУ.

«Теперь становится слишком очевидно, что командование противника сделало ставку на применение расчетов БПЛА в этой войне как на главный сдерживающий нашу армию фактор из-за нехватки ракетно-артиллерийского вооружения и пехоты. Основная наша задача теперь — это эффективная работа по методичному выявлению и уничтожению вражеских расчётов БПЛА. Это основной залог продвижения нашей армии», — добавил источник.

Readovk пишет, что ВС РФ начинают наступление на населенные пункты севернее Мирнограда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Противник лишен маневрирования в Покровско-Мирноградской агломерации в результате наступлений ВС РФ по всей линии фронта. Скованность резервов ВСУ позволяет русской армии сохранить инициативу и постоянно наседать на позиции противника, не оставляя ему времени на передышку. Целью грядущего наступления является занятие населенных пунктов севернее Мирнограда — в особенности пгт Родинское и Белицкое. В то же время ВСУ так и не решили проблему с резервами, чтобы предотвратить обрушение обороны севернее Мирнограда», — добавили авторы канала.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Покровском участке российские подразделения продвигаются на юго-западе Котляровки.

«А вот зайти в Муравку нашим пока не удается, по селу работает наша артиллерия. В Новосергеевке противник цепляется за крайнюю западную улицу, там продолжаются бои. На западном участке Константиновского направления встречные бои в районе Попова Яра и Русина Яра. Наши бойцы продвигаются по лесам севернее Романовки, закрепились на юге Александро-Калиново и вплотную подошли к южным окраинам Катериновки. На севере направления бои на восточной окраине Николаевки. В Часове Яре ВСУ контролируют прибрежную зону Днепровского пруда. Российские подразделения выбивают врага в микрорайонах Шевченко и Южный. ВСУ стянули на красноармейский участок фронта наиболее боеспособные группировки, в их числе расчеты БПЛА „Птицы Мадьяра“ и ударная группа „Дикие шершни“», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.

«Освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял более 3040 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 53 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы», — добавили в МО РФ.

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