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12 июля 2025 в 11:00

Удары по Украине 12 июля: какие заводы поражены, ликвидированы ли наемники

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России сегодня, 12 июля, нанесли массированные удары по военным объектам ВСУ, сообщают военкоры. Что об этом известно, какие цели были поражены, есть ли разрушения?

Что известно об ударах по Украине в субботу, 12 июля

По данным блогера Олега Царева, ВС РФ нанесли комбинированные удары по военным целям в 16 областях Украины.

«Украинский мониторинг сообщил, что была атакована западная часть Украины. Основной район поражения — Львов. Серьезно поврежден завод „Электрон“, дым от пожара был виден из разных мест города. Взрывы прогремели в Харькове. Местные власти пишут о прилете управляемой авиационной бомбы и атаке на объект критической инфраструктуры. В Луцке зафиксирован пожар на территории завода „Мотор“. В Славянске четыре прилета зафиксированы в районе автовокзала. Также взрывы были в Киеве, Черновцах (в районе аэропорта), в Тернопольской и Кировоградской областях», — уточнил он.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что удары были нанесены по украинским заводам, военным полигонам и аэродромам.

«Военные объекты в западных регионах Украины стали целями ночных ударов ВС РФ. Взрывы звучали во Львове и Луцке. Огневое поражение было нанесено по местным заводам, задействованным в работе украинского ВПК. Прилеты были и по Яворовскому военному полигону. В других областях — Хмельницкой, Черновицкой и Днепропетровской — под удар ВС России попали аэродромы, в Сумской и Харьковской — пункты временной дислокации ВСУ», — рассказал военкор.

По информации Telegram-канала «Дневник десантника», ВС РФ ликвидировали иностранных наемников, ударив по тренировочной площадке военных.

«Удары нанесены по объектам ВПК Украины, аэродромам и энергетике. Во Львове нанесен по КБ „Электрон“ и Яворскому полигону, тракторному заводу и аэродрому. В Хмельницком, Днепре — по аэродромам. В Луцке — снова по заводу „Мотор“. В Черновцах — по аэродрому. В Сумах и Харькове — по ПВД ВСУ. Нанесен удар в курортном Буковеле. Такие места облюбовали элитные наемники в качестве пунктов дислокации, а также как тренировочные площадки. МО РФ добрались и до них. Победа будет за нами», — говорится в публикации канала.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе были зафиксированы прилеты двух корректируемых авиационных бомб и восьми БПЛА.

«По предварительной информации, было нанесено 10 ударов по Харькову — двумя корректируемыми авиационными бомбами и восемью боевыми дронами. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий. Также известно о попадании одного БПЛА в объект критической инфраструктуры», — пояснил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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