Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 12 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 12 июля

Силы противовоздушной обороны в ночь на 12 июля отразили атаку в Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — написал он в Telegram-канале.

Также губернатор воронежской области Александр Гусев сообщил, что ПВО в пригороде Воронежа ночью сбила БПЛА. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в ночь на субботу опасность атаки БПЛА объявляли на территории Тульской области.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Опасность атаки беспилотниками была объявлена и в Пензенской области. Интернет был ограничен, сообщило ГУ МЧС по региону.

«Внимание! В Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“. Интернет ограничен», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 11 июля украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на 11 регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 155 дронов. По данным ведомства, больше всего беспилотников — 53 — было уничтожено над Курской областью.

Средства ПВО также сбили 19 воздушных целей над Брянской, 15 — над Смоленской, 14 — над Белгородской, 13 — над Тульской и по 11 — над Орловской и Московской областями. Семь беспилотных аппаратов были уничтожены над Крымом, четыре — над Липецкой и по два — над Ростовской и Калужской областями. Кроме того, четыре БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

Минувшей ночью взрывы слышали жители Узловского, Ленинского и Пролетарского районов Тулы, а также Алексина. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, в результате атаки БПЛА ВСУ погиб один человек. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата, сбитого над Таганрогом в Ростовской области, рухнули на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, сообщила глава города Светлана Камбулова. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

В Хлевенском районе Липецкой области в результате падения дрона ВСУ на сельхозпредприятие погиб один человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он добавил, что еще один местный житель получил ранение, ему оказали медицинскую помощь. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Удар ВСУ по Алешкам: последние новости, десятки людей под завалами

Трамп будет снабжать Украину оружием: что известно, реакция в России

«Сюрприз» Трампа для России: какие санкции он может ввести, что известно