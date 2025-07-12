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12 июля 2025 в 11:55

Жителя Техаса арестовали за комментарий о Трампе

В Техасе мужчину арестовали за угрозы убийством Трампу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жителя города Сан-Антонио в штате Техас арестовали по обвинению в угрозах убийством президенту США Дональду Трампу, сообщает офис прокурора Западного округа Техаса. Поводом для задержания стали комментарии, которые мужчина оставил в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) в преддверии визита главы Белого дома в штат.

Мужчина из Сан-Антонио был задержан в четверг вечером по обвинению в совершении уголовных преступлений, связанных, предположительно, с его угрозой президенту США, — говорится в официальном пресс-релизе.

По данным ведомства, 52-летний Роберт Эррера написал под публикацией о поездке Трампа: «Я не промахнусь» и прикрепил к сообщению фотографию президента, сделанную в день покушения 13 июля. К другому посту он добавил снимок штурмовой винтовки и боеприпасов с подписью: «Я просто приду за тобой».

Эрреру задержали в тот же день. По каждому из пунктов обвинения подозреваемому грозит до пяти лет тюремного заключения. Расследование продолжается, его ведут Секретная служба США, ФБР и полиция Сан-Антонио.

Ранее берлинский суд района Тиргартен назначил на 23 июля слушание по делу немецкого сатирика Себастиана Хотца (El Hotzo), обвиняемого в одобрении уголовно наказуемых деяний из-за двух твитов 2024 года. В удаленных публикациях автор шутил о покушении на Трампа и высказывался о смерти фашистов. Посты вызвали реакции американского предпринимателя Илона Маска и немецких политиков.

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