Родители отбили шестилетнего сына у похитителя и повалили его на землю

Родители отбили шестилетнего сына у похитителя и повалили его на землю NYP: в Нью-Йорке родители отбили шестилетнего сына у похитителя

Мужчина в черном костюме попытался похитить шестилетнего мальчика на оживленном тротуаре Кони-Айленда в Нью-Йорке, однако прибежавшие на крики родители вовремя отбили ребенка, сообщает New York Post. Злоумышленник бросил несовершеннолетнего на землю в надежде спастись, но убежать ему не удалось.

Дерзкий потенциальный похититель в причудливой высокой шляпе в воскресенье вечером на короткое время похитил шестилетнего мальчика на оживленном тротуаре Кони-Айленда, — говорится в публикации.

В конечном итоге родителям мальчика удалось догнать похитителя и повалить его на землю. Им оказался некий 36-летний Джонатан Робалино. Похитителю уже предъявили обвинения в нападении и попытке похищения.

Наверное, он думал, что я не побегу за ним, если он бросит его. А я побежала, — сказала мать ребенка Шарон Робинсон.

Ранее жительницу Каменска-Уральского приговорили к шести годам и одному месяцу колонии за похищение ребенка, мать которого она приревновала к сожителю. Злоумышленницу также обязали выплатить 100 тысяч рублей матери мальчика и 280 тысяч ему самому в качестве компенсации морального вреда.