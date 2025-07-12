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12 июля 2025 в 05:54

Немецкий сатирик пойдет под суд за шутки над Трампом

SZ: суд Германии рассмотрит дело сатирика Хотца за шутку о покушении на Трампа

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Немецкий сатирик Себастиан Хотц (El Hotzo) предстанет перед берлинским судом 23 июля из-за прошлогодних твитов о покушении на президента США Дональда Трампа, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на суд района Тиргартен. Обвинение связано с «одобрением уголовно наказуемых деяний».

Прошлым летом Хотц опубликовал в социальной сети X два спорных поста. Один содержал шутку, связанную с покушением на Трампа и его ранением в ухо, а в другом сатирик написал, что считает прекрасным, когда «умирают фашисты».

Хотя он быстро удалил оба сообщения, они привлекли внимание американского миллиардера Илона Маска, владеющего платформой, и бывшего вице-спикера бундестага Вольфганга Кубики. Теперь берлинская прокуратура возбудила дело. Сам Хотц отказался комментировать ситуацию до вынесения судебного решения.

Многие сочли это не особо забавным <…>, практически через год, 23 июля, из-за этого твита он должен предстать перед судом в качестве обвиняемого — неожиданно запоздалая изюминка <…>, которую и в этот раз не все считают ходят смешной, — подчеркнуло издание.

Жители Евросоюза оказались в «цифровом информационном концлагере» из-за политики властей, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова шеф-редактору итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди. Ее комментарий прозвучал в ответ на вопрос итальянского журналиста о блокировке российских экспертов в европейских СМИ.

Германия
Дональд Трамп
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