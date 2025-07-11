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11 июля 2025 в 12:28

В Нидерландах произошло покушение на украинского военного

В Нидерландах выстрелили из автомата в украинского экс-командира Маймана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В голландском регионе Заандам неизвестный открыл огонь из автомата по украинскому военному Михаилу Майману, сообщает ТАСС. По данным источника, сейчас бывший командир находится в тяжелом состоянии в больнице Нидерландов.

Отмечается, что нападавший выпустил шесть пуль, три из которых попали в цель. На месте инцидента полиция обнаружила стакан с кислотой, оружие, предположительно использованное для атаки, и гильзы. Преступнику удалось скрыться, правоохранители ведут его розыск.

Михаил Майман участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ против Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году. В 2022-м он основал добровольческую группу, не входившую в официальный состав украинской армии. Позже в республике против него открыли уголовные дела по обвинениям в торговле оружием и наркотиками. В 2023 году Маймана объявили в международный розыск после его бегства за границу.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о попытке израильских властей устранить его. Политик подчеркнул, что покушение провалилось, но не привел детали операции.

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