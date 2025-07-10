Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 11:55

Раскрыты попытки Киева добиться важного разговора с Пентагоном

Politico: Украина пытается организовать разговор Умерова с Хегсетом с 1 июля

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

Киев пытается добиться разговора глав Минобороны Украины и США Рустема Умерова и Пита Хегсета, сообщает Politico со ссылкой на источники. При этом сотрудники Пентагона пока не дали согласия на разговор глав оборонных ведомств.

Украинцы пытаются организовать контакт министра обороны Рустема Умерова с министром обороны Питом Хегсетом с 1 июля, когда поставка ракет ПВО и высокоточного оружия, готовых к отправке на Украину, была отложена без предупреждения, — говорится в публикации.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обратился за помощью к представителям немецкой военной промышленности. По его словам, стране необходима поддержка в виде средств ПВО и бронетехники. Встреча украинской и немецкой сторон прошла на фоне решения властей США о приостановке вооружений Киеву.

Также политолог-американист Константин Блохин заявил, что США перестанут бесплатно вооружать Украину. По его мнению, Вашингтон больше не будет предоставлять Киеву военную помощь безвозмездно, а перейдет на коммерческие поставки. Он отметил, что это связано с изменением приоритетов американской администрации и усталостью от украинского вопроса.

Пит Хегсет
Пентагон
Рустем Умеров
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле считают, что договор между Баку и Ереваном принесет стабильность
Переговоры Алиева и Пашиняна в Абу-Даби завершились
HBO запускает новый сериал во вселенной «Теории большого взрыва»
Стало известно, кому опасно купаться в море с обилием водорослей
Адвокат раскрыл судьбу обокравших наркошоп в Таиланде россиян
Россия в ближайшее время возобновит банковские переводы с одной страной
Отвал башки: рецепт самого вкусного варенья из вишни — едим всю зиму
Россия и КНР обозначили позицию по милитаризации АТР
В Кремле прокомментировали паузу в переговорах с Украиной
В Кремле переадресовали в МИД вопрос по встрече Лаврова и Рубио
В Госдуме призвали ответить на удар по курскому пляжу в стократном размере
ФСБ задержала планировавшего устроить теракт на День России
ВСУ поймали за руку в попытке нанести удары вглубь РФ с западных аэродромов
СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве
«Чего так тянули?»: Милонов иронично ответил на обвинения Киева против него
«Железный капут» в зоне СВО попал на видео
Не только удобно: уход за одеждой, чтобы она служила дольше
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 июля
Раскрыто состояние россиянки, которую сын закрыл от удара ВСУ и погиб
Песков объяснил, почему власти не спешат открывать аэропорты
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта
Власть

Квартиры, любовница, СМС охране: последние новости о смерти Старовойта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.