Раскрыты попытки Киева добиться важного разговора с Пентагоном

Киев пытается добиться разговора глав Минобороны Украины и США Рустема Умерова и Пита Хегсета, сообщает Politico со ссылкой на источники. При этом сотрудники Пентагона пока не дали согласия на разговор глав оборонных ведомств.

Украинцы пытаются организовать контакт министра обороны Рустема Умерова с министром обороны Питом Хегсетом с 1 июля, когда поставка ракет ПВО и высокоточного оружия, готовых к отправке на Украину, была отложена без предупреждения, — говорится в публикации.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обратился за помощью к представителям немецкой военной промышленности. По его словам, стране необходима поддержка в виде средств ПВО и бронетехники. Встреча украинской и немецкой сторон прошла на фоне решения властей США о приостановке вооружений Киеву.

Также политолог-американист Константин Блохин заявил, что США перестанут бесплатно вооружать Украину. По его мнению, Вашингтон больше не будет предоставлять Киеву военную помощь безвозмездно, а перейдет на коммерческие поставки. Он отметил, что это связано с изменением приоритетов американской администрации и усталостью от украинского вопроса.