Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 11:42

Стало известно, почему Украине больше не стоит ждать подарков от США

Политолог Блохин: США могут поставлять вооружение Украине только за деньги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США перестанут бесплатно вооружать Украину, выразил мнение в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, Вашингтон больше не будет предоставлять Киеву военную помощь безвозмездно, а перейдет на коммерческие поставки. Он отметил, что это связано с изменением приоритетов американской администрации и усталостью от украинского вопроса.

Думаю, что президент США Дональд Трамп ничего дарить Украине не будет, а только продавать. И не какими-то долгими траншами, а сразу налом. Мне кажется, все, что сейчас происходит, — это результат комплекса факторов. Первый фактор — реально администрация Трампа устала от Украины, потому что переговоры пробуксовывают. Об этом говорили и Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru), и Джей Ди Вэнс (вице-президент США. — NEWS.ru), — пояснил Блохин.

Он добавил, что еще одной причиной такого решения станет смещение фокуса Трампа на другие внешнеполитические направления. Кроме того, по словам политолога, глава Белого дома сосредоточен на внутренних проблемах и пересмотре отношений с Россией.

Во-вторых, Трамп ничего не станет дарить Украине, потому что у него голова занята совершенно другими направлениями, более приоритетными — Ираном, Израилем, Китаем, наведением порядка внутри США, а также выравниванием торгового баланса. Очевидно, что все это вкупе с попыткой нормализации отношений с Россией сводится к тому, что мы имеем. Понятно, что мы подходим к моменту, когда, скорее всего, США пересмотрят свою позицию по Украине. Это уже произошло, — резюмировал Блохин.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обратился за помощью к представителям немецкой военной промышленности. По его словам, стране необходима поддержка в виде средств ПВО и бронетехники. Встреча украинской и немецкой сторон прошла на фоне решения властей США о приостановке вооружений Киеву.

Украина
США
оружие
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как туристам из РФ стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.