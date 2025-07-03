Стало известно, почему Украине больше не стоит ждать подарков от США Политолог Блохин: США могут поставлять вооружение Украине только за деньги

США перестанут бесплатно вооружать Украину, выразил мнение в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, Вашингтон больше не будет предоставлять Киеву военную помощь безвозмездно, а перейдет на коммерческие поставки. Он отметил, что это связано с изменением приоритетов американской администрации и усталостью от украинского вопроса.

Думаю, что президент США Дональд Трамп ничего дарить Украине не будет, а только продавать. И не какими-то долгими траншами, а сразу налом. Мне кажется, все, что сейчас происходит, — это результат комплекса факторов. Первый фактор — реально администрация Трампа устала от Украины, потому что переговоры пробуксовывают. Об этом говорили и Марко Рубио (госсекретарь США. — NEWS.ru), и Джей Ди Вэнс (вице-президент США. — NEWS.ru), — пояснил Блохин.

Он добавил, что еще одной причиной такого решения станет смещение фокуса Трампа на другие внешнеполитические направления. Кроме того, по словам политолога, глава Белого дома сосредоточен на внутренних проблемах и пересмотре отношений с Россией.

Во-вторых, Трамп ничего не станет дарить Украине, потому что у него голова занята совершенно другими направлениями, более приоритетными — Ираном, Израилем, Китаем, наведением порядка внутри США, а также выравниванием торгового баланса. Очевидно, что все это вкупе с попыткой нормализации отношений с Россией сводится к тому, что мы имеем. Понятно, что мы подходим к моменту, когда, скорее всего, США пересмотрят свою позицию по Украине. Это уже произошло, — резюмировал Блохин.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обратился за помощью к представителям немецкой военной промышленности. По его словам, стране необходима поддержка в виде средств ПВО и бронетехники. Встреча украинской и немецкой сторон прошла на фоне решения властей США о приостановке вооружений Киеву.