Киев ухватился за нового военного спонсора

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что обратился за помощью к представителям немецкой военной промышленности. По его словам, стране необходима поддержка в виде средств ПВО и бронетехники. Встреча прошла на фоне решения властей США о приостановке поставок вооружений Киеву.

Провел встречу с представителями немецкой оборонной индустрии. <…> Подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке по ряду направлений: дроны и дальнобойное вооружение, РЭБ и системы связи, ПВО, бронетехника, программное обеспечение, — написал он.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Украину ждет мрачное будущее из-за того, что президент США Дональд Трамп ослабил военную поддержку Киева. Журналисты считают, что всему виной личная неприязнь главы Белого дома к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Как считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сокращение западных поставок оружия Киеву приближает завершение СВО. Он допустил, что причиной решения Вашингтона стали пустые склады или нехватка этих вооружений.