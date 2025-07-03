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03 июля 2025 в 10:46

Киев ухватился за нового военного спонсора

Глава МО Украины Умеров: Киев попросил военной помощи у немецкого военпрома

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что обратился за помощью к представителям немецкой военной промышленности. По его словам, стране необходима поддержка в виде средств ПВО и бронетехники. Встреча прошла на фоне решения властей США о приостановке поставок вооружений Киеву.

Провел встречу с представителями немецкой оборонной индустрии. <…> Подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке по ряду направлений: дроны и дальнобойное вооружение, РЭБ и системы связи, ПВО, бронетехника, программное обеспечение, — написал он.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Украину ждет мрачное будущее из-за того, что президент США Дональд Трамп ослабил военную поддержку Киева. Журналисты считают, что всему виной личная неприязнь главы Белого дома к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Как считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сокращение западных поставок оружия Киеву приближает завершение СВО. Он допустил, что причиной решения Вашингтона стали пустые склады или нехватка этих вооружений.

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