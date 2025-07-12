В Белоруссии бьют тревогу из-за одного шага Киева МО Белоруссии: выход Киева из Оттавской конвенции приведет к проблемам

Решение Украины отказаться от участия в Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, может создать серьезные трудности в будущем, заявил Валерий Ревенко, занимающий должность начальника департамента международного военного сотрудничества в Министерстве обороны Белоруссии. В своей статье для издания «Белорусская военная газета. Во славу Родины» он отметил, что международная безопасность будет ослаблена.

Страна уже сталкивается с проблемой масштабного минирования территории. Решение о выходе из Оттавской конвенции подчеркивает намерение украинского руководства продолжить эту практику, что добавит проблем с разминированием в будущем и с высокой долей вероятности приведет к новым жертвам среди мирного населения, — подчеркнул Ревенко.

Ранее сенатор Владимир Чижов заявил, что Россия сознательно не присоединяется к Оттавской конвенции, поскольку минные заграждения остаются наиболее эффективным средством защиты стратегических объектов, включая атомные электростанции. По словам сенатора, на данный момент не существует альтернативных способов обеспечения безопасности таких важных объектов.

До этого стало известно о решении Финляндии выйти из Оттавской конвенции. Выход из соглашения вступит в законную силу в январе 2026 года. Финские дипломаты сообщили, что все участники договора, включая генерального секретаря ООН и Совет Безопасности, получили официальное уведомление о данном решении.