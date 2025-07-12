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12 июля 2025 в 12:00

Ненавистника дальнобойщиков заподозрили в экстремизме

Под Саратовом мужчину заподозрили в экстремизме из-за ненависти к дальнобойщикам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Балаково Саратовской области попал под уголовную статью об экстремизме за разжигание ненависти к дальнобойщикам в соцсетях, сообщает Telegram-канал Baza. 52-летний Дмитрий, давно испытывавший неприязнь к водителям фур, с декабря 2023-го по февраль 2024 года активно оставлял в группах «ВКонтакте» агрессивные комментарии с призывами к насилию — предлагал жечь, уничтожать и стрелять в представителей этой профессии.

Правоохранители инициировали проверку, в ходе которой лингвистическая экспертиза признала высказывания мужчины экстремистскими. 8 июля в отношении балаковца возбудили уголовное дело по статье 280 УК РФ о публичных призывах к экстремизму. Теперь ему грозит ответственность за свои онлайн-высказывания, перешедшие границы допустимой критики.

Ранее жителя Десногорска Смоленской области приговорили к 2,5 года колонии за публичные призывы истреблять русских. По данным ФСБ, он также лишен права администрировать сайты в течение трех лет.

В Крыму до этого задержали агента спецслужб Украины, планировавшего устроить теракт на День России с помощью беспилотника. Суд отправил подозреваемого в СИЗО. По данным ФСБ, дома у него нашли два самодельных взрывных устройства, детонаторы, а также составные части FPV-дрона с пультом управления к нему и квадрокоптер.

Саратовская область
экстремисты
дальнобойщики
уголовные дела
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