Смерть сына, уход из театра, знаковые роли, СВО: где сейчас Домогаров

Народный артист России Александр Домогаров 12 июля отмечает 62-й день рождения. Как складывается карьера актера после увольнения из театра Моссовета, что известно о его жизни?

Чем известен Домогаров

Александр Домогаров начал сниматься в кино в 80-х годах, играя эпизодические роли. В 1990-м ему доверили главную роль в фильме «Делай — раз!». В этом проекте его партнерами стали Владимир Машков и Евгений Миронов.

Но настоящий успех пришел к нему после участия в третьей части «Гардемаринов». А после сериала «Королева Марго», который вышел в 1996 году, его стали узнавать на улицах. В этом фильме он сыграл графа де Бюсси, и его образ продолжили развивать в картине «Графиня де Монсоро».

Далее он снялся в польском фильме «Огнем и мечом», а в 2000-м Домогаров присоединился к культовому сериалу «Бандитский Петербург», сыграв журналиста Серегина. В последующие годы его фильмография пополнилась такими проектами, как «Одна июньская ночь», «Марш Турецкого», «Империя под ударом», «Идиот», «Царь» и «Достоевский».

Почему Домогаров ушел из театра Моссовета

Александр Домогаров после ухода из театра Моссовета получил возможность сыграть новые роли в других театрах, сообщил в интервью NEWS.ru режиссер Малого театра народный артист России Андрей Житинкин. Он добавил, что Домогаров был обижен на театр Моссовета, где последние годы ему не давали главные роли, в том числе отказались поставить лермонтовский «Маскарад» с пояснением, что не «обслуживают артистов».

«Он очень просил в театре Моссовета, где служил 30 лет, сыграть Арбенина в свой юбилейный год. Ему не дали. Намекнули, что „не обслуживают артистов“. Это неправильно, я считаю, уникальный актер имеет право на собственный спектакль, на бенефис, надо идти навстречу. Есть просто актеры, а есть культовые — Безруков, Домогаров… И не дать возможность осуществить мечту и сыграть Арбенина выглядит странным», — полагает режиссер.

А вот в театре Армии, наоборот, поставили «Маскарад» с Домогаровым в роли Арбенина, отметил собеседник. Спектакль проходит с аншлагами, билеты стоят по 15–20 тысяч, зал огромный. Театр Моссовета потерял же и талантливого артиста, отметил Житинкин, и финансовую возможность заработать на успешной постановке. Режиссер добавил, что сейчас Александр находится в прекрасной творческой и физической форме и ему подвластны «любые роли».

Актер успешно играет роли и на сценах других театров. Так, на сцене театра имени Марии Ермоловой с успехом идет постановка «Вертинский» с Домогаровым в главной роли.

Домогаров в мае 2024 года уволился из театра имени Моссовета, в котором служил с 1995 года. Актер сообщил, что он с 2020 года наблюдал за тем, «как новое руководство разрушает театр», пытался «максимально конструктивно выстроить диалог» с администрацией, но часто не получал обратной связи.

Как сложилась личная жизнь Домогарова

В первый раз Александр Домогаров женился в 18 лет на соседке по даче Наталье Сагоян. В браке родился сын Дмитрий. Когда ему исполнился год, пара развелась.

Дмитрий погиб 6 июня 2008 года в автокатастрофе. Парень возвращался домой из банка, в котором работал, когда его и коллег на тротуаре сбил автомобиль. Водитель машины не справился с управлением из-за скользкой дороги. Как писали СМИ, основной удар пришелся на наследника известного актера, который сильно ударился головой об асфальт. Дмитрия доставили в отделение реанимации с черепно-мозговой травмой, но спасти не смогли.

Позже в разговоре с KP.RU Домогаров признался, что не общался ни с сыном, ни с его матерью, с которой расстался много лет назад.

Второй женой артиста стала костюмер Ирина Гуненкова. Она родила ему сына Александра, который тоже стал актером. Спустя 13 лет супруги развелись. Гуненкова умерла от рака в 2023 году.

В 2001 году актер женился в третий раз — на актрисе Наталье Громушкиной, через четыре года они развелись. По словам артистки, их жизнь была полна ссор.

В 2023 году Домогаров признался, что у него есть любимая женщина, но раскрывать ее имя не стал. Он назвал возлюбленную другом, женой и соратницей.

Говорил ли Домогаров об СВО

В июле 2023 года, накануне своего 60-летия, Александр Домогаров встретился с журналистами. Он поделился своими взглядами на жизнь и общество.

«Я — гражданин своей страны, люблю свою страну, никогда не покину ее. Здесь могила моих родителей, здесь меня учили и научили. Где родился, там и пригодился», — сказал он.

Домогаров выразил свою позицию по спецоперации, процитировав актера Сергея Бодрова — младшего.

«Когда что-то происходит, ты должен быть со своей страной, а выяснять, права она или не права, будешь позже», — отметил артист.

Актер также заявил, что у него нет права осуждать чужой выбор, однако он резко отрицательно относится к коллегам, критикующим Россию за границей.

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