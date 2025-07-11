Свадьба Шепелева, операция сестры, вечер памяти: как живет семья Фриске

На днях прошел вечер памяти певицы Жанны Фриске. По словам отца покойной артистки Владимира Фриске, к его организации причастны мошенники. Сестра звезды Наталья недавно попала в больницу, и ей сделали операцию. Гражданский муж Жанны телеведущий Дмитрий Шепелев собирается жениться и по-прежнему не дает их сыну Платону общаться с родственниками со стороны матери. Как сейчас живет семья Фриске — в материале NEWS.ru.

Какой скандал произошел из-за вечера памяти Фриске

8 июля, в день рождения Жанны Фриске, в Москве прошел вечер памяти певицы. На него были приглашены звезды шоу-бизнеса, коллеги и родственники звезды. В рамках мероприятия прошел фестиваль песен Жанны. За участие конкурсантам, которые исполняли композиции под караоке, предлагали заплатить по 5000 рублей. Деньги обещали передать в фонд певицы.

Существующая организация «Жанна Фриске — я рядом!» помогает тяжело больным детям-сиротам. Как сообщил NEWS.ru директор фонда Алексей Холопцев, они планируют устроить концерт лишь в сентябре в Санкт-Петербурге.

Отец певицы назвал вечер памяти Фриске «левым сборищем». «Это какое-то левое сборище, не имеющее никакого отношения ни к Жанне, ни к фонду Жанны, ни к семье. Какие-то самозванцы, а может, и мошенники организовали его», — подчеркнул отец Фриске.

Продюсер Сергей Дворцов поддержал Владимира Фриске. По его версии, этим занималась любовница покойного певца Пьера Нарцисса.

«Она не первый раз делает такие мероприятия. Сначала она организовывала после смерти Пьера вечер его памяти, после того, как это сделали мы. Но туда к ней никто не пришел. Она познакомилась с какими-то людьми и делает непонятные мероприятия. Теперь вот день памяти Жанны, который тоже организовала она. Причем с фондом Фриске они никак не связаны, все деньги просто заберут себе», — считает продюсер.

Сергей назвал это «танцем на костях». По его мнению, Владимиру Фриске нужно подать в суд на эту группу лиц, потому что подобное мероприятие они могут организовать и в следующем году.

Владимир Фриске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что случилось с сестрой Жанны Фриске

Сестра Жанны Фриске Наталья пела какое-то время в составе группы «Блестящие». Но, по ее словам, она не выдержала напряженного графика и ушла. Наталья стала работать в салоне красоты администратором. 7 апреля 2022 сестра Фриске впервые стала матерью: у нее родилась дочь.

Весной 2025-го Наталья рассказала о серьезных финансовых трудностях. Она поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что думает о возвращении в индустрию красоты, но это вызывает у нее страх и внутреннее сопротивление.

«Хочу поделиться очень личным. Очень сложный период в жизни сейчас с финансами. Я буквально на грани, чтобы пойти снова в бьюти-сферу. Но я так от этого выгорела, что эта мысль меня пугает», — писала Фриске.

Дворцов высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что Наталья лукавит, на самом деле у нее все хорошо. «Наташа очень талантливая девочка, харизматичная, ее возьмут в любой проект, если захочет. Возможно, у Натальи есть какой-то бизнес, приносящий стабильный доход, о котором мы не знаем», — добавил продюсер.

Недавно стало известно, что сестра Жанны попала в больницу. По ее словам, у нее воспалился лимфоузел. Владимир Фриске сообщил СМИ, что дочери сделали операцию. По словам отца Натальи, ей удалили четыре лимфоузла, и на какое-то время она останется в больнице.

Наталья Фриске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно о свадьбе Дмитрия Шепелева

В 2022 году Шепелев негативно высказался о специальной военной операции и лишился работы на ТВ. В 2023-м его вернули в эфир. Он начал вести программу «В кругу друзей» о домашних питомцах. В октябре 2024-го Шепелев лишился этой работы. Сейчас он ведет шоу «Две звезды» и «Свидание с первой ноты» на телеканале «Россия».

Дворцов считает, что Шепелев не умеет промолчать, когда надо. «Шепелев может вести себя склочно и скандально, распространять слухи. Или прямо сказать, что думает, например, продюсеру шоу. Выразить свое недовольство. Когда ты работаешь в шоу-бизнесе, нужно уметь держать язык за зубами. А то все заканчивается плачевно. Плюс в тусовке к нему нейтральное отношение, то есть никакое», — считает продюсер.

По его мнению, Дмитрий испортил себе рейтинги, так как неправильно поступил по отношению к семье Фриске. Шепелев не дает родственникам певицы общаться с ее сыном Платоном.

«Благодаря Жанне он поднялся, начал хорошо зарабатывать. Она его ввела в закрытые двери, в кулуары нашего шоу-бизнеса. Он стал известен благодаря тому, что с Жанной много где они появлялись как пара», — считает Дворцов.

Собеседник считает, что Шепелев мстит семье Фриске за суды. После смерти Жанны у ее родственников остался большой долг. Средства на лечение артистки собирал «Русфонд», все они не были израсходованы, и 21 млн рублей после ее смерти оставался на банковских счетах. В ходе расследования выяснилось, что мать звезды сняла эти деньги. По решению суда наследники, включая сына, должны были вернуть фонду эту сумму. Шепелев выплатил долю сына и выкупил часть дома на Истре у родителей Фриске, после чего Владимир и Ольга погасили свою часть долга, рассчитавшись с «Русфондом».

Дмитрий Шепелев Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Две трети квартиры Жанны площадью 100 квадратных метров на Красной Пресне отошли ее родителям, одна треть — сыну. Они обещали передать ее внуку, когда он вырастет, но потом предложили Шепелеву выкупить свою долю. У певицы также был в собственности Range Rover. В 2018 году отец Жанны Владимир продал машину без согласования с Шепелевым, настаивая на том, что именно он купил дочери в подарок автомобиль.

«Полагаю, Шепелев хочет просто сделать больно всем из семьи Жанны. Такая месть у этого человека», — считает Дворцов.

В недавнем интервью Надежде Стрелец Дмитрий объяснил, почему не дает родственникам Жанны общаться с Платоном. «Однажды я приехал забирать вещи Платона из дома родителей Жанны, потому что мы переезжали в мою квартиру. Ее отец напал на меня и водителя с ножом, потому что боялся, что у него забирают ребенка. Не самый дипломатичный метод выяснения отношений. Спустя несколько месяцев вновь нападение. Пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, караулят меня и моего ребенка», — сказал Дмитрий.

Шепелев предпочитает не комментировать личную жизнь. Он отказался рассказывать прессе о предстоящем бракосочетании с возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой. По данным СМИ, Дмитрий и его избранница поженятся в сентябре. Пара воспитывает троих детей: общего сына Тихона, Платона и Ладу (дочь Тулуповой от предыдущего брака).

Могила певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru Могила певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru Фанаты певицы Жанны Фриске возле могилы на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru Могила певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru Могила певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru Алексей Холопцев, директор благотворительного фонда «Жанна Фриске — я рядом!» возле могилы певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru Сестра Жанны Фриске Наталья возле могилы певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru Сергей Тюпаев, продюсер возле могилы певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru Мама Жанны Фриске возле могилы певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru Отец Жанны Фриске Владимир возле могилы певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru Андрей Загорский и фанаты возле могилы певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru Ольга Орлова и отец Жанны Фриске Владимир возле могилы певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru Сестра Жанны Фриске Наталья возле могилы певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru Цветы возле могилы певицы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище Фото: Стрингер/NEWS.ru

Читайте также:

Новая жена, слова об СВО, Зеленский: как живет вдовец Фриске Шепелев

Директора МХАТ Кехмана задержали по уголовному делу? Что известно, детали

«Ручки трясутся». Пугачева раскрыла проблемы со здоровьем. Ее надо спасать?