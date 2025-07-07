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07 июля 2025 в 15:23

Отец Фриске рассказал о состоянии дочери после операции

Отец Натальи Фриске: сроки выписки дочери из больницы неизвестны

Владимир Фриске Владимир Фриске Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске Наталья останется в больнице на неопределенный срок, заявил NEWS.ru ее отец Владимир. По его словам, дочери провели операцию по удалению четырех лимфоузлов. Он добавил, что материалы направлены на биопсию, однако результатов еще нет.

Ее госпитализировали уже два дня назад. Сейчас только взяли биопсию, операцию сделали. Через 10 дней только мы узнаем, когда выпишут. Может быть, раньше. Пока что ничего неизвестно. Удалили четыре лимфоузла. Швы еще не снимали, — сказал Фриске.

Ранее стало известно, что Наталья Фриске перенесла операцию. По ее словам, у нее воспалился один из лимфоузлов, что привело к абсцессу. Наталья уточнила, что ей потребовалось экстренное хирургическое вмешательство.

Владимир Фриске ранее заявил, что ему неинтересна грядущая женитьба телеведущего Дмитрия Шепелева. По его словам, бывший возлюбленный дочери для него никто. Семья Фриске обвиняла Шепелева в том, что он не любил ее и бросил после того, как узнал о смертельном диагнозе.

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