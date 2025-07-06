Сестру Жанны Фриске экстренно прооперировали

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что перенесла операцию. Она рассказала, что у нее загноился один из лимфоузлов, что и привело к экстренному хирургическому вмешательству.

Меня прооперировали. Состояние еще немного пьяненькое. Экстренная была операция, потому что пошел абсцесс. Доктор сказал, что я правильно сделала, приехав в больницу, — написала Фриске.

Ранее Наталья Фриске призналась в серьезных финансовых трудностях. Она поделилась, что находится на грани и размышляет над тем, чтобы вернуться в индустрию красоты, но это вызывает страх и внутреннее сопротивление.

До этого продюсер Сергей Тюпаев заявил, что Жанна Фриске, которая скончалась 10 лет назад, вне сцены была очень доброй и чуткой. По его словам, они познакомились в 2010 году. Продюсер подчеркнул, что артистка была искренним человеком, который очень повлиял на его жизнь. Кроме того, певица пожаловалась ему на проблемы в личной жизни. Она заявила, что мужчины влюблялись в сценический образ.