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07 июля 2025 в 15:00

Отец Фриске резко отреагировал на новость о свадьбе Шепелева

Владимир Фриске заявил, что ему неинтересна свадьба Шепелева

Владимир Фриске Владимир Фриске Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отец умершей от рака певицы Жанны Фриске заявил NEWS.ru, что ему неинтересна грядущая женитьба телеведущего Дмитрия Шепелева. Он подчеркнул, что бывший возлюбленный дочери для него никто.

Меня он не интересует. Зачем вы мне о нем напоминаете, он для меня никто. Зачем вы это все поднимаете? У меня сейчас своих проблем полно, — сказал Владимир Фриске.

Между отцом Жанны Фриске, Владимиром Борисовичем, и Дмитрием Шепелевым напряженные отношения. Одна из причин — сын певицы Платон, с которым Шепелев запрещает видеться родным артистки, другая — деньги и наследство, которые они делили после смерти певицы от опухоли мозга. Семья Фриске обвиняла Шепелева в том, что он не любил Жанну и бросил после того, как узнал об ее диагнозе.

Ранее стало известно, что телеведущий Дмитрий Шепелев зарегистрирует брак с дизайнером Екатериной Тулуповой, с которой состоит в отношениях с 2015 года, Пара подала заявление в ЗАГС и запланировала церемонию на осень. После свадьбы молодожены собираются отправиться в романтическое путешествие, во время которого планируют наблюдать за китами.

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