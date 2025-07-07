«Ручки трясутся». Пугачева раскрыла проблемы со здоровьем. Ее надо спасать?

В видео юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которое было снято в Юрмале, его жена, певица Алла Пугачева, призналась, что у нее трясутся руки во время съемки на телефон. Правда ли, что артистка посылает тайное сообщение поклонникам и просит о помощи, она серьезно больна или смеется над хейтерами — в материале NEWS.ru

Что Пугачева сказала в видео

Галкин разместил в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео приготовления яичницы на завтрак. Ролик, по всей видимости, снимался в доме, который семья арендует в Юрмале. На латвийский курорт они приехали после путешествия по Риму.

В ролике также снялась дочь Пугачевой и Галкина Лиза. Она наблюдает за происходящим и дает свои комментарии. Девочка сразу призналась, что не будет есть приготовленное отцом, так как позавтракала. За кадром находится Алла Борисовна, которой поручили снимать видео. «Мы сейчас будем делать яичницу», — объявил в начале ролика пародист. «Хорошее начало. Чтобы все знали», — хриплым голосом с иронией ответила Пугачева.

Галкин просил советов у жены и пытался вовлечь в процесс готовки, но та только ответила: «Обойдешься без советов». Юморист приготовил яичницу с добавлением колбасы, помидоров и зеленого лука, посыпать ее укропом, как это часто делают, он категорически отказался.

Во время съемок Пугачева заявила, что попыталась заснять процесс со всех сторон. «Я отойду. Да я и так, и так… Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — отметила Примадонна.

Алла Пугачева Фото: Социальные сети Алла Пугачева Фото: Социальные сети Алла Пугачева Фото: Социальные сети Алла Пугачева Фото: Социальные сети Алла Пугачева Фото: Социальные сети Алла Пугачева Фото: Социальные сети Алла Пугачева Фото: Социальные сети Алла Пугачева Фото: Социальные сети Алла Пугачева Фото: Социальные сети Алла Пугачева Фото: Социальные сети

Что имела в виду Пугачева, когда сказала о трясущихся руках

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что Пугачева таким образом ответила на публикации в СМИ, что она в последнее время сильно сдала. Недавно певица отказалась показываться в видео мужа в Риме, так как предпочитает демонстрировать себя на обработанных в фотошопе кадрах. Психолог Сергей Ланг высказал точку зрения, что артистка находится в глубокой депрессии.

«Я слышу в ее словах сарказм. Мне кажется, она решила так высказаться после очередной публикации в наш с вами адрес, а также в адрес всех хейтеров, тех людей, которые перестали ее любить и уважать», — сказал Дворцов.

Продюсер не исключил, что у Пугачевой действительно начали трястись руки, так как долго удерживать телефон в одном положении ей довольно сложно: «Человек уже на восьмом десятке, и в силу возраста это нормально».

Незадолго до этого видео Галкин в соцсетях поделился селфи с женой, которое сделал на улицах Рима. Подписчики обратили внимание, что лицо артистки сильно отфотошоплено и выглядит как лицо куклы. Многие также обратили внимание на взгляд артистки, который пользователи Сети назвали потухшим, без искры и безжизненным, и ее сутулость.

Фото вызвало волну негативных комментариев. «Алла уже моложе мужа», «Идет за мужем-комиком, сама похожа на тень», «Стала похожей на куклу», «Столько фотошопа, что даже страшно», «В ней осталось хоть что-то живое, настоящее или все только пластика?», «Какие комплексы надо иметь, чтобы применять столько фотошопа», «То ли мумия, то ли кукла», «Музей восковых фигур», «Фотошоп или ИИ. Видно сразу», «Зачем столько фотошопа? Возраст — это хорошо, не надо так сильно скрывать», — писали люди в соцсетях.

Спустя несколько дней Галкин разместил другое фото жены — на пляже. На нем лицо звезды выглядит размытым, зато более естественным. Но хейтеры обратили внимание на образ артистки: для прогулки она выбрала рваные короткие джинсы, не соответствующие ее возрасту.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Почему в пожилом возрасте наблюдается тремор рук

Так называемый тремор рук, когда при усталости или волнении руки начинают дрожать, довольно распространенное явление у пожилых. Причина — возрастные изменения в организме человека, когда необходимые вещества усваиваются значительно хуже, перестают выработаться в нужном количестве гормоны и органические кислоты, изменяется тонус сосудов, повреждаются нервы. В итоге люди сильнее реагируют на различные внешние факторы: стресс, утомление, голод, шум, переохлаждение и т. д.

Тремор может быть вызван и различными заболеваниями: последствиями инсульта, травм мозга, болезнью Паркинсона, онкологическими болезнями, нарушениями работы щитовидной железы и другими патологическими состояниями.

Для лечения тремора необходимо обратиться к неврологу. В комплексную терапию входят прием препаратов, седативных средств, массаж и физиотерапия, ЛФК и диетическое питание.

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