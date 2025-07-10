Отец Фриске устроил разнос из-за вечера памяти певицы

Отец умершей от рака певицы Жанны Фриске Владимир назвал «левым сборищем» вечер памяти, организованный в честь дня рождения исполнительницы, передает StarHit. Он усомнился в порядочности тех, кто устроил встречу.

Это какое-то левое сборище, не имеющее никакого отношения ни к Жанне, ни к фонду Жанны, ни к семье. Какие-то самозванцы и, по-моему, мошенники организовали его, — подчеркнул отец Фриске.

Приглашение на вечер получили близкая подруга покойной певицы Ольга Орлова и экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина.

Ранее Владимир Фриске заявил, что ему неинтересна грядущая женитьба телеведущего Дмитрия Шепелева. Он подчеркнул, что бывший возлюбленный дочери для него никто.

Шепелев зарегистрирует брак с дизайнером Екатериной Тулуповой, с которой состоит в отношениях с 2015 года. Пара подала заявление в ЗАГС и запланировала церемонию на осень. После свадьбы молодожены собираются отправиться в романтическое путешествие, во время которого собираются наблюдать за китами.