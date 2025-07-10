Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 18:20

Отец Фриске устроил разнос из-за вечера памяти певицы

Отец Фриске назвал сомнительным мероприятием вечер памяти дочери

Владимир Копылов Владимир Копылов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отец умершей от рака певицы Жанны Фриске Владимир назвал «левым сборищем» вечер памяти, организованный в честь дня рождения исполнительницы, передает StarHit. Он усомнился в порядочности тех, кто устроил встречу.

Это какое-то левое сборище, не имеющее никакого отношения ни к Жанне, ни к фонду Жанны, ни к семье. Какие-то самозванцы и, по-моему, мошенники организовали его, — подчеркнул отец Фриске.

Приглашение на вечер получили близкая подруга покойной певицы Ольга Орлова и экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина.

Ранее Владимир Фриске заявил, что ему неинтересна грядущая женитьба телеведущего Дмитрия Шепелева. Он подчеркнул, что бывший возлюбленный дочери для него никто.

Шепелев зарегистрирует брак с дизайнером Екатериной Тулуповой, с которой состоит в отношениях с 2015 года. Пара подала заявление в ЗАГС и запланировала церемонию на осень. После свадьбы молодожены собираются отправиться в романтическое путешествие, во время которого собираются наблюдать за китами.

Жанна Фриске
память
мероприятия
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список звезд, которые поддержали атаки ВСУ на Москву
«Орешником» за Курск, рекорд Белоусова, новый удар по мигрантам: что дальше
Надбавка к пенсии россиянам: у кого она может вырасти втрое
На Украине рассказали о новой «тактике» российских военных
Стало известно, на каком основании продлили арест Евгении Гуцул
Стало известно, о чем говорили Кейт Миддлтон и Брижит Макрон
Захарова с иронией отреагировала на сообщения о подмигнувшем Лаврову Рубио
Известный российский бизнесмен объявлен в розыск
Появилась ориентировка на подозреваемых в ликвидации полковника СБУ
Фицо назвал условия поддержки Словакией санкций против России
Самые быстрые булочки на завтрак: готовим их всего из 3 ингредиентов
Раскрыта схема заработка командиров ВСУ на дезертирах
Раскрыты подробности бракоразводного процесса звезды «Бумера»
Украинские БПЛА «закрыли» московские аэропорты
«Концы в воду»: военэксперт о причине уничтожения Украиной тел своих бойцов
Гендиректору МХАТ предъявили обвинение
Главреда крупного российского спортивного ресурса судили за пропаганду ЛГБТ
В ГД призвали РПЦ «урезонить» назвавшего россиянок «дохлыми» протоиерея
В Раде рассказали, во что выродилась мобилизация в стране
В ЕП раскрыли, когда могут снова вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.