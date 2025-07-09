Директора МХАТ Кехмана задержали по уголовному делу? Что известно, детали

9 июля ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о задержании директора МХАТ им. Горького и худрука Михайловского театра Владимира Кехмана. В чем его подозревают, что известно об уголовном деле?

Что известно о задержании Кехмана 9 июля, детали

По информации «Фонтанки», Кехмана задержали сразу же, как только он вернулся из-за границы. Это произошло утром 9 июля в Подмосковье. Также сообщается об обысках в его доме. Отмечается, что расследование ведут центральные аппараты СК и ФСБ, возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Причиной могли стать «контракты по реконструкции старой сцены МХАТа», которую планировали открывать в октябре 2025 года. Сумма заключенного контракта составляла 927 млн рублей.

«Известия» уточнили, что Кехмана не задержали, а пригласили на допрос в СК в качестве свидетеля. В деле фигурируют несколько неустановленных лиц.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что силовики пришли с обысками в МХАТ им. Горького. Парадный вход театра закрыт, служебный — перекрыт бойцами ОМОНа. Также рядом дежурят машины Росгвардии. По данным канала, сотрудникам театра сказали не комментировать происходящее, их выпускают из здания. Причины работы правоохранительных органов в здании театра неизвестны.

МХАТ им. Горького Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о работе Кехмана в МХАТе им. Горького, скандалы

До работы в театрах, с начала 1990-х годов, Кехман занимался поставками фруктов в Россию через компании «ОЛБИ-Джаз» и JFC (Joint Fruit Company). Ряд СМИ называли Кехмана Банановым королем. В 2012 году Лондонский суд признал компанию Кехмана банкротом, а его обвинили в мошенничестве с кредитами, оформленными в Банке Москвы путем обмана, и фальсификации документов. Параллельно банкротство и уголовное преследование бизнесмена проходило в России. В 2017 году дело в России закрыли в связи с истечением срока давности. Суд Лондона вынес обвинительный приговор и заблокировал счета Кехмана на территории страны.

До работы во МХАТе Кехман занимал должность руководителя Новосибирский государственного академического театра оперы и балета, сменив на этом посту уволенного Минкультуры России Бориса Мездрича, отказывавшегося закрывать скандальную оперу «Тангейзер». Официальной причиной стало «невыполнение указаний учредителя». По поводу этой оперы в Новосибирске проходили митинги: протестующие заявили, что постановка, в своеобразной манере повествующая о жизни Иисуса Христа, оскорбляет чувства верующих. Кехман также критически высказывался о постановке и после своего назначения исключил «Тангейзер» из репертуара.

«То, что было сделано в Новосибирском оперном театре, — это кощунство. Я, как человек верующий, крещеный, православный, как еврей, воспринимаю это как оскорбление. Это демонстрация внутреннего нечестия в стиле и духе союза воинствующих безбожников.<…> Считаю, что Мездрич обязан подать в отставку, а спектакль нужно снять с репертуара», — заявил Кехман.

Генеральным директором МХАТа им. Горького Кехман стал в октябре 2021 года, сменив Татьяну Доронину. Через несколько дней после назначения нового гендиректора художественный руководитель театра Эдуард Бояков сообщил об увольнении. По его словам, написать заявление предложил ему Кехман.

Позднее глава театра заявил о «беспределе в управленческой структуре» МХАТа. По его словам, в нетворческом штате находилось большое число людей, которые «вообще не нужны». Он увидел в этом «абсолютно ложную искусственную надстройку для разбазаривания государственных денег».

Гендиректор МХАТа обвинил в «разорении» театра прежнюю команду с худруком Бояковым.

В декабре того же года Кехман сообщил, что с мая 2022 года в здании МХАТа им. Горького начнется капитальный ремонт, а завершится он в октябре. По его оценкам, работы обойдутся в 5–6 млрд рублей.

В феврале 2024 года Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера МХАТа им. Горького Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно по делу о хищении 4,2 млн рублей из кассы театра.

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