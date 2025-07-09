Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский ранее играл в КВН и снимался в российских фильмах, поэтому раньше с ним дружили многие отечественные звезды. О ком идет речь, как они отзывались о Зеленском?

Кто из российских звезд дружил с Зеленским

Актер Алексей Чадов говорил, что дружил с Зеленским. Но после того как комик стал политиком, они больше не общались. Артисты вместе играли в картине «Любовь в большом городе».

«Вообще, мы с Владимиром были очень дружны. У нас был классный творческий коллектив. Если бы мне тогда сказали, что мы будем по-другому друг к другу относиться, то я бы просто не поверил», — отметил Чадов.

Актер Павел Деревянко познакомился с Зеленским на съемочной площадке фильма «Ржевский против Наполеона» в 2012 году. Ранее он заявил, что ждет дня, когда сможет наладить общение с украинскими коллегами. Возможно, сейчас его мнение изменилось.

«На этом проекте я познакомился с Володей Зеленским. Был восхищен его трудоспособностью, профессионализмом, отношением к работе и человеческой теплотой», — писал Деревянко в соцсетях.

Телеведущий Павел Воля в одном из интервью рассказал о дружбе с Зеленским. Он заявил, что давно не виделся с нынешним главой Украины, но в его воспоминаниях тот остался хорошим человеком.

Павел Воля Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Крутой, веселый, классный парень, офигенный смешной чувак, классный руководитель для своей команды. Он всегда был настоящим капитаном своей команды. Веселый, добрый в общении, офигенный пацан. Я говорю „пацан“, потому что я его таким знал. Мы давно очень не виделись. Теперь это президент страны», — сказал Воля.

Певец Филипп Киркоров познакомился с нынешним президентом Украины в начале нулевых в Киеве, когда приезжал на съемки студии «Квартал 95», совладельцем и художественным руководителем которой до 2019 года был Зеленский.

«Зеленский очень хотел попасть на российский телевизионный рынок. И просил меня похлопотать. Говорил, что на Украине уже все сделал как артист и хочет дальнейшего развития», — рассказал исполнитель.

По просьбе Киркорова Зеленского сделали его соведущим в музыкальном шоу «Фактор А», а когда он приехал в Москву на съемки, то из-за материальных трудностей полгода жил в квартире певца. Так завязалась их дружба. Однако после того как юморист ушел в политику, исполнитель заявил, что не узнает его.

С Зеленским также дружила звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк. Сообщалось, что артист часто гостил у нее.

Актеры вместе были гостями шоу «Вечерний Киев» в 2013 году и снимались в художественном фильме «Служебный роман. Наше время». На «Вечерний Киев» Заворотнюк пришла с дочерью Анной, которой тогда было 17 лет, и получила много комплиментов от юмориста и будущего президента Украины. В 2019 году, когда Зеленский победил на выборах, Заворотнюк поздравила его с новой должностью в соцсети.

Шоумен Александр Ревва тоже дружил с Зеленским, и ходят слухи, что они общаются до сих пор.

«Для меня это тихушник, который приобрел каким-то образом российское гражданство. Мы все за ним наблюдали и наблюдаем по поводу СВО, он не определился еще. Он друг Зеленского, давайте уж как есть говорить, вещи называть своими именами», — заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Отец Реввы Владимир рассказал, что Александр не ездил в родной Донбасс с 2014 года. По его словам, комик не делал этого, поскольку дружил с Зеленским и опасался санкций. Мать артиста Любовь при этом вступилась за сына, отметив, что Ревву с украинским лидером связывает только общее прошлое в КВН.

Читайте также:

Рекордный удар по Украине: 728 БПЛА, «Кинжалы» и «Искандеры», что известно

Королевская семья Британии: новости, Карл III испугал Макрона, жертва Кейт

Ситуация в аэропортах России 9 июля: задержки рейсов, что в Москве и Сочи