Экс-командующий 155-й ОБрМП Гудков: досье, подвиги в Курске, слова Путина

В Москве прошла церемония прощания с заместителем главкома ВМФ России, дважды Героем России генерал-майором Михаилом Гудковым. Что об этом известно, каковы причины и обстоятельства смерти офицера, его досье, какие подвиги совершила 155-я бригада морпехов в Курске под его началом, что о Гудкове сказал президент РФ Владимир Путин?
Как прошла церемония прощания с Гудковым, смерть
Прощание с Гудковым прошло на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В траурной церемонии приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, члены семьи Гудкова и высшее руководство военного ведомства. Также почтить память погибшего пришли представители федеральных органов исполнительной власти, военнослужащие и ветераны.
Ранее в МО РФ сообщили, что Гудков погиб в Курской области 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов. До этого о смерти офицера сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, военный погиб, «выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами».
По неофициальным данным, как утверждает «АиФ-Приморье», Гудков погиб при исполнении служебных обязанностей в Курской области; он находился на переднем крае, когда неприятель ударил по полевому штабу морпехов.
«По полевому пункту управления в районе населенного пункта Коренево Курской области было выпущено не менее четырех ракет противника», — утверждает издание.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Каково досье Гудкова, подвиги в Курске
Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в городе Украинск Донецкой области, служил в вооруженных силах с 2000 года. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2005 году, Общевойсковую академию ВС РФ в 2021 году. Прошел многие ступени военной службы от командира разведывательного взвода до заместителя главнокомандующего ВМФ.
В 2016–2018 годы Гудков участвовал в военной операции на территории Сирии, с февраля 2022 года выступал командиром 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, принимал участие в специальной военной операции.
В апреле 2025 года Гудкова назначили на должность замглавкома ВМФ.
«За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны Михаил Гудков удостоен высшего звания — Героя Российской Федерации, награжден двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами Министерства обороны РФ. 6 июля президент России подписал указ о награждении вторым знаком особого отличия — медалью „Золотая звезда“ (посмертно)», — сообщили в пресс-службе МО.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев писал в своем Telegram-канале, что под руководством Гудкова 155-я бригада морпехов участвовала в боях под Киевом, в ДНР/ЛНР, штурме Мариуполя в 2022 году, а с января 2025-го — в сражениях в Курской области.
После прорыва ВСУ в курское приграничье морпехи 155-й бригады более полугода держали оборону в ожесточенных боях, а их штурмовые группы первыми входили в занятые противником населенные пункты, прокладывая путь к границе. Всего за три дня наступления бойцы освободили шесть населенных пунктов в Курской области, открыв дорогу к Судже.
Что Путин сказал о Гудкове
Владимир Путин заявил, что Гудков погиб в зоне боевых действий, исполняя служебный долг.
«Не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления. Но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией», — добавил президент.
Путин отметил, что филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, школа в ДНР и улица в Донецке будут названы в честь Гудкова. Глава государства также заверил, что семье погибшего Гудкова будет оказана всесторонняя поддержка. Кроме того, по словам Путина, помощь предоставят и боевым товарищам офицера.
Также Путин вручил вдове Гудкова медаль «Золотая звезда» Героя Российской Федерации.
«Мы будем помнить его, и не только по его делам, но и по тем объектам, которые теперь всегда будут связаны с его именем. <…> Я вам передаю это на память», — сказал российский лидер.
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