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06 июля 2025 в 16:00

Путин: генерал-майор Гудков до конца исполнил долг перед Россией

Михаил Гудков Михаил Гудков Фото: МО РФ

Заместитель главнокомандующего ВМФ России по береговым и сухопутным войскам генерал-майор Михаил Гудков погиб в зоне боевых действий, исполняя служебный долг, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Всё для Победы!». Российский лидер подчеркнул, что Гудков сознательно вернулся на передовую, несмотря на отсутствие такой необходимости, передает пресс-служба Кремля.

Он погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг. <…> Не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления. Но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией, — заключил глава государства.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили гибель Гудкова, который командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты. Офицер погиб 2 июля при выполнении боевых задач в приграничных районах Курской области.

Позднее Путин посмертно наградил Гудкова второй медалью «Золотая Звезда» за героизм в ходе СВО. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. До этого офицер получил первое звание Героя России в октябре 2023 года.

До этого власти Курской области запланировали увековечить память погибшего Гудкова. Как заявил врио губернатора Александр Хинштейн, офицер добровольно находился на передовой, хотя не был обязан этого делать, и погиб как герой, защищая курскую землю. Точная форма увековечивания памяти пока не уточняется.

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