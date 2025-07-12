Гастрит, язва: как питаться правильно, чтобы не было проблем с желудком

Гастрит, язва: как питаться правильно, чтобы не было проблем с желудком

Гастрит — воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка, протекающее как в острой, так и в хронической форме. Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен рассказала NEWS.ru, как вовремя выявить недуг, а также раскрыла способы предотвратить его развитие.

Главные и необычные симптомы гастрита

Симптоматика гастрита может различаться в зависимости от формы заболевания (острая или хроническая), кислотности желудочного сока и индивидуальных особенностей организма. Однако есть ряд наиболее частых признаков: боль или чувство тяжести в верхней части живота (особенно после еды), тошнота, отрыжка, изжога, снижение аппетита, горький или кислый привкус во рту, вздутие живота, повышенное газообразование, нарушения стула и общая слабость.

Гастрит сопровождается активацией парасимпатической нервной системы и раздражением блуждающего нерва. Это может провоцировать головные боли, часто локализованные в височной или затылочной области, возникающие после еды или при длительном голодании.

Влияет ли Helicobacter pylori на развитие гастрита

Существуют факторы, которые существенно повышают вероятность возникновения гастрита. Врач уточнила, что к ним относятся нерегулярное или несбалансированное питание, частое употребление жирной, острой, жареной пищи, курение, хронический стресс, бактерия Helicobacter pylori, аутоиммунные состояния. При этом особое внимание следует уделить именно бактерии Helicobacter pylori.



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Заразиться ей может как взрослый, так и ребёнок. Основным путем передачи является фекально-оральный, орально-оральный. В чем состоит опасность? Находясь в организме, H. pylori формирует вокруг себя «облако» щелочной среды, и в нём любая агрессивная бактерия способна выживать в кислотной среде желудка. Простыми словами, в желудке под действием подобных процессов возникают различного рода воспаления, которые в дальнейшем приводят к развитию язвы, атрофическому гастриту, аденокарциноме желудка. При этом результаты международных исследований показали, что Helicobacter pylori способна влиять и на аутоиммунные заболевания, и на заболевания, связанные с кровью.

Немаловажными остаются профилактические осмотры у врача-терапевта и сдача крови. Специалисты, увидев определённые результаты, могут назначить гастроскопию. Это обследование способно показать, находятся ли бактерии в организме.

Что будет, если не лечить гастрит

Если игнорировать гастрит, это может привести к язве желудка или двенадцатиперстной кишки, кровотечению, которое будет происходить в желудочно-кишечном тракте, атрофическому гастриту (с потерей функции выработки кислоты и ферментов), а также к железодефицитной анемии и дефициту B12, раку желудка. И нужно понимать, что профилактика гастрита — это осознанное отношение к питанию и к образу жизни.

Как предотвратить развитие гастрита

В первую очередь нужно питаться регулярно — 4–5 раз в день небольшими порциями. Избегать переедания и длительных перерывов между приёмами пищи. Врач также советует избегать острой, жареной, копчёной, кислой и даже слишком горячей пищи. В рацион нужно включить нежирное мясо, каши, овощи, кисломолочные продукты, легкие супы. Отказаться необходимо и от анальгетиков без показаний и назначений врача, курения и употребления алкоголя. Не менее важно отсутствие стресса в жизни, поскольку хронический стресс влияет на моторику и секрецию, способствуя развития гастрита. Можно использовать дыхательные практики, нагрузки.



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Система пищеварения тесно связана с нейроэндокринной регуляцией, а также с вегетативной нервной системой. Любые нарушения моторики желудка и уровня секреции желудочного сока во многом зависят от общего тонуса организма, уровня стресса и активности. Именно поэтому при отсутствии спорта в жизни нарушается перистальтика желудка и кишечника.

Повышают ли алкоголь и курение риск развития гастрита

Недостаточное количество физических упражнений и присутствие при этом вредных привычек, включая курение и употребление алкоголя, вызывает спазм сосудов желудка, ухудшая кровоснабжение слизистой. У пациентов, курящих более 10 сигарет в день, риск развития хронического гастрита возрастает почти вдвое, добавила Сластен. Никотин также подавляет местный иммунитет и ухудшает заживление эрозий, тем самым препятствуя ремиссии даже при медикаментозной терапии.

Алкоголь — еще один враг организма. При частом употреблении спиртосодержащих напитков возрастает риск развития алкогольной гастропатии — особой формы поражения желудка. Однако это не совсем «гастрит в привычном понимании»: речь идёт о токсическом поражении, в основе которого лежит прямое повреждающее действие этанола и его метаболитов на ткани желудка.

Чем опасно самолечение при гастрите

Если гастрит уже диагностирован, первое и главное — не заниматься самолечением. Схема терапии зависит от кислотности, причины гастрита и формы заболевания. Именно поэтому специалисты рекомендуют соблюдать определённую диету, к примеру, стол № 1, № 2 или № 5 — в зависимости от стадии заболевания.

Многие пациенты делают ошибку — пьют «что-нибудь от желудка», игнорируя консультацию гастроэнтеролога. Это приводит к усилению процесса и утрате контроля над заболеванием. Но и прекращать терапию, только лишь потому что пациенту стало лучше, нельзя. Гастрит требует длительного контроля, регулярных обследований.



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Гастрит — не просто «расстройство желудка», а воспалительное заболевание, которое при несвоевременной диагностике и неправильном подходе может привести к тяжёлым последствиям. Однако гастрит не приговор. Он успешно лечится и контролируется, если вовремя выявлен и подкреплён грамотной профилактикой.

Заботьтесь о желудке: он чувствителен к вашему образу жизни, питанию и даже эмоциям. И главное, при любом дискомфорте обращайтесь к специалисту.

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