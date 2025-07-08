Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 06:20

Врач перечислила главные опасности для глаз летом

Офтальмохирург Курачинова: жара, солнце и сухой воздух опасны для глаз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Высокая температура, сухой воздух, обилие солнца и перепады температуры опасны для глаз летом, заявила NEWS.ru офтальмохирург Зарина Курачинова. По ее словам, в этот период основная нагрузка приходится на роговицу и слизистую оболочку глаза, что особенно опасно для тех, кто носит контактные линзы или много времени проводит под кондиционером.

Лето ассоциируется с отпуском, легкостью и обновлением. Но именно в этот период зрение чаще всего оказывается под угрозой. Повышенная температура, сухой воздух, пыль, солнце, резкие перепады температуры от жары к кондиционерам — все это мощные раздражающие факторы, к которым глаза не всегда готовы. Летом мы получаем рекордную нагрузку на роговицу и слизистую оболочку глаз. Особенно страдают те, кто носит контактные линзы, много времени проводит за рулем или в помещении с кондиционерами, — сказала Курачинова.

Она уточнила, что одним из самых распространенных диагнозов лета является синдром сухого глаза. По словам Курачиновой, он проявляется ощущением песка и зуда в глазах, покраснением и быстрой утомляемостью. Врач отметила, что отсутствие защиты от ультрафиолета, купание в бассейне и контакт с морской водой создают почву для воспалений.

Пациенты часто обращаются уже с последствиями: фотоофтальмией (повреждением роговицы от УФ), конъюнктивитами, обострениями хронических заболеваний. Многие из этих проблем можно было бы предупредить, если бы в приоритете стояла не только красота, но и здоровье, — добавила Курачинова.

Ранее офтальмолог Хадижат Сулейманова заявила, что работа в светлых офисах с белыми стенами и ярким освещением может привести к сухости глаз, напряжению и ухудшению зрения. По ее словам, избыток отраженного света и отсутствие визуальных акцентов создают зрительный шум, который мешает глазам отдыхать.

врачи
советы
здоровье
зрение
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четырехлетняя девочка погибла на речной прогулке в российском регионе
«Как будто из СССР»: Журова рассказала, почему выбирает Абхазию для отдыха
Раскрыто, в каком случае украинскую экономику ждет коллапс
«Зеленского» обнаружили на отдыхе у итальянского бара
В МИД России оценили «фантазии» ЕС по части санкций
Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления водой
Очевидец раскрыл детали происшествия с самолетом в Казани
«Светлая память»: Орбакайте сообщила о смерти близкого друга
В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией
Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год
Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие
«Готовиться к худшему»: в МИД России жестко отреагировали на планы Запада
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.