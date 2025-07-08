Врач перечислила главные опасности для глаз летом

Высокая температура, сухой воздух, обилие солнца и перепады температуры опасны для глаз летом, заявила NEWS.ru офтальмохирург Зарина Курачинова. По ее словам, в этот период основная нагрузка приходится на роговицу и слизистую оболочку глаза, что особенно опасно для тех, кто носит контактные линзы или много времени проводит под кондиционером.

Лето ассоциируется с отпуском, легкостью и обновлением. Но именно в этот период зрение чаще всего оказывается под угрозой. Повышенная температура, сухой воздух, пыль, солнце, резкие перепады температуры от жары к кондиционерам — все это мощные раздражающие факторы, к которым глаза не всегда готовы. Летом мы получаем рекордную нагрузку на роговицу и слизистую оболочку глаз. Особенно страдают те, кто носит контактные линзы, много времени проводит за рулем или в помещении с кондиционерами, — сказала Курачинова.

Она уточнила, что одним из самых распространенных диагнозов лета является синдром сухого глаза. По словам Курачиновой, он проявляется ощущением песка и зуда в глазах, покраснением и быстрой утомляемостью. Врач отметила, что отсутствие защиты от ультрафиолета, купание в бассейне и контакт с морской водой создают почву для воспалений.

Пациенты часто обращаются уже с последствиями: фотоофтальмией (повреждением роговицы от УФ), конъюнктивитами, обострениями хронических заболеваний. Многие из этих проблем можно было бы предупредить, если бы в приоритете стояла не только красота, но и здоровье, — добавила Курачинова.

Ранее офтальмолог Хадижат Сулейманова заявила, что работа в светлых офисах с белыми стенами и ярким освещением может привести к сухости глаз, напряжению и ухудшению зрения. По ее словам, избыток отраженного света и отсутствие визуальных акцентов создают зрительный шум, который мешает глазам отдыхать.