Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 15:27

Лукашенко раскрыл, где еще мог пройти саммит России и США

Лукашенко: саммит России и США мог пройти в Риме, Турции или ОАЭ

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

В качестве места проведения саммита России и США рассматривались Рим, Женева, Турция и ОАЭ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, об этом его изначально проинформировал российский лидер Владимир Путин, передает агентство «БелТА».

Мне Путин до этого звонил, говорит: «Тут обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты и так далее», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что Москва отвергла эти предложения. Лукашенко также назвал Аляску в качестве площадки для переговоров красивым, но экзотичным выбором.

Ранее президент Белоруссии заявил, что для достижения мира на Украине нужно пройти несколько этапов. Он подчеркнул, что самое главное — это прекратить боевые действия и остановить гибель людей.

Между тем депутат Алексей Чепа считает, что легитимность возможных соглашений между Москвой и Киевом может подвергнуться сомнению из-за президента Украины Владимира Зеленского. По мнению парламентария, его подпись на документах об урегулировании конфликта может быть оспорена следующим главой государства.

Дональд Трамп
Александр Лукашенко
Россия
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бабье лето и тепло до +30? Погода в Москве в начале сентября: чего ждать
МИД России отреагировал на теракт у авиабазы в Колумбии с погибшими
В Госдуме назвали выдающееся достижение Путина
Военэксперт объяснил, при каком условии мир на Украине не наступит никогда
Россиянам рассказали, как законно продать урожай с огорода
Двое школьников на квадроцикле снесли женщин и попали на видео
Лукашенко раскрыл, с кем ведет переговоры по освобождению заключенных
Оверчук: Москва и Баку договорились развивать сотрудничество в энергетике
В России развеяли масштабный миф о пятой статье НАТО
В Toyota ответили, стоит ли ждать возвращения компании в Россиию
13-я зарплата для россиян: кому будет положена, как получить
Военный эксперт оценил идею демилитаризации российской границы
Тяжелые роды, жуткая травма, рак, загулы Ягудина: как живет Тотьмянина
Психолог рассказала с какими коллегами можно дружить
Раскрыто российское «противоядие» против украинских «Фламинго»
В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от простуды
В Госдуме оценили мобилизационный потенциал ВСУ
Страны НАТО исключили вступление Украины в альянс
«Пытается угодить всем»: политолог о неоднозначной позиции Трампа
Политолог назвал последствия отказа США делиться разведданными с союзниками
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.