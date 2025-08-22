Лукашенко раскрыл, где еще мог пройти саммит России и США

В качестве места проведения саммита России и США рассматривались Рим, Женева, Турция и ОАЭ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, об этом его изначально проинформировал российский лидер Владимир Путин, передает агентство «БелТА».

Мне Путин до этого звонил, говорит: «Тут обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты и так далее», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что Москва отвергла эти предложения. Лукашенко также назвал Аляску в качестве площадки для переговоров красивым, но экзотичным выбором.

Ранее президент Белоруссии заявил, что для достижения мира на Украине нужно пройти несколько этапов. Он подчеркнул, что самое главное — это прекратить боевые действия и остановить гибель людей.

Между тем депутат Алексей Чепа считает, что легитимность возможных соглашений между Москвой и Киевом может подвергнуться сомнению из-за президента Украины Владимира Зеленского. По мнению парламентария, его подпись на документах об урегулировании конфликта может быть оспорена следующим главой государства.