Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 17:23

На продюсера Митрошиной Нелли Армани пожаловались в СК

Юрист Фролова полагает, что от деятельности Армани пострадали десятки людей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист Анна Фролова рассказала NEWS.ru, что от действий блогерши Нелли Оганесян могли пострадать десятки человек. Она добавила, что в интернет-сообществе Оганесян известна под псевдонимом Нелли Армани, а также как продюсер блогерши Александры Митрошиной.

Мы с одной из пострадавших встретили Оганесян в Москве, сообщили ей, что уже написали заявление на нее в Следственный Комитет РФ. За то, что делает она, по нашему мнению, посадили Аяза Шабутдинова, Александру Митрошину, Елену Блиновскую, — выразила мнение юрист.

Она считает, что инфоблогеры «продают воздух» своим клиентам под видом якобы ценной информации, за огромные деньги. Фролова утверждает, что некоторые из пострадавших взяли миллионные кредиты, для того, чтобы расплатиться с Армани.

Продают ничто, воздух. Чем это отличается от действий телефонных мошенников? – выразила недоумение правозащитник.

По информации юриста, Оганесян улетела в США. Также она напомнила, что глава СК Александр Бастрыкин недавно распорядился проверить деятельность всех российских инфоблогеров. Фролова полагает, что деятельность Нелли Армани может заинтересовать СК.

Ранее предприниматель Андрей Ковалев выразил мнение, что «инфоцыган» нужно сажать в СИЗО сразу, как только они опубликовали рекламу своих курсов. Он призвал жестко бороться с такого рода блогерами.

На фоне возобновления сеансов психотерапевта Анатолия Кашпировского Ковалев заявил, что люди «впадают в средневековый мрак». Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны защитить граждан от подобных ситуаций. Предприниматель считает, что было бы правильно и показательно, если бы Кашпировского арестовали.

Елена Блиновская
Лерчек
Александра Митрошина
инфоцыгане
соцсети
Аяз Шабутдинов
Следственный комитет
Александр Бастрыкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад поймали на экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего больше всего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
«Зеленский пытался меня убить»: депутат Рады о репрессиях и новом Майдане
На продюсера Митрошиной Нелли Армани пожаловались в СК
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.