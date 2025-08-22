На продюсера Митрошиной Нелли Армани пожаловались в СК Юрист Фролова полагает, что от деятельности Армани пострадали десятки людей

Юрист Анна Фролова рассказала NEWS.ru, что от действий блогерши Нелли Оганесян могли пострадать десятки человек. Она добавила, что в интернет-сообществе Оганесян известна под псевдонимом Нелли Армани, а также как продюсер блогерши Александры Митрошиной.

Мы с одной из пострадавших встретили Оганесян в Москве, сообщили ей, что уже написали заявление на нее в Следственный Комитет РФ. За то, что делает она, по нашему мнению, посадили Аяза Шабутдинова, Александру Митрошину, Елену Блиновскую, — выразила мнение юрист.

Она считает, что инфоблогеры «продают воздух» своим клиентам под видом якобы ценной информации, за огромные деньги. Фролова утверждает, что некоторые из пострадавших взяли миллионные кредиты, для того, чтобы расплатиться с Армани.

Продают ничто, воздух. Чем это отличается от действий телефонных мошенников? – выразила недоумение правозащитник.

По информации юриста, Оганесян улетела в США. Также она напомнила, что глава СК Александр Бастрыкин недавно распорядился проверить деятельность всех российских инфоблогеров. Фролова полагает, что деятельность Нелли Армани может заинтересовать СК.

Ранее предприниматель Андрей Ковалев выразил мнение, что «инфоцыган» нужно сажать в СИЗО сразу, как только они опубликовали рекламу своих курсов. Он призвал жестко бороться с такого рода блогерами.

На фоне возобновления сеансов психотерапевта Анатолия Кашпировского Ковалев заявил, что люди «впадают в средневековый мрак». Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны защитить граждан от подобных ситуаций. Предприниматель считает, что было бы правильно и показательно, если бы Кашпировского арестовали.