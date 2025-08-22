Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 16:22

Лукашенко раскрыл, с кем ведет переговоры по освобождению заключенных

Лукашенко: Минск ведет переговоры по освобождению заключенных только с США

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белоруссия ведет переговоры по освобождению некоторых заключенных только с США, но не с оппозицией, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, у покинувших страну оппозиционеров просто «подгорает», от договора главы государства с американцами, сообщает агентство БелТА.

Я предупредил американцев сразу: как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым, и вместе начинаете тут какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры, — сказал Лукашенко.

Представители оппозиции не заинтересованы в освобождении заключенных, считает он. По мнению Лукашенко, уехавшие оппозиционеры считают «политзаключенных» поводом для давления на «диктатора».

Лукашенко также отмечал, что Белоруссия намерена постепенно налаживать отношения с США. По его словам, Минск сделал ряд шагов навстречу американской стороне и ожидает ответных действий.

До этого Лукашенко выразил готовность в кратчайшие сроки организовать площадку на территории Белоруссии для переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, Минск является идеальным местом для диалога.

Белоруссия
Александр Лукашенко
США
заключенные
оппозиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина дал девушке пощечину за отказ познакомиться
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.