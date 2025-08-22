Лукашенко раскрыл, с кем ведет переговоры по освобождению заключенных

Белоруссия ведет переговоры по освобождению некоторых заключенных только с США, но не с оппозицией, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, у покинувших страну оппозиционеров просто «подгорает», от договора главы государства с американцами, сообщает агентство БелТА.

Я предупредил американцев сразу: как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым, и вместе начинаете тут какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры, — сказал Лукашенко.

Представители оппозиции не заинтересованы в освобождении заключенных, считает он. По мнению Лукашенко, уехавшие оппозиционеры считают «политзаключенных» поводом для давления на «диктатора».

Лукашенко также отмечал, что Белоруссия намерена постепенно налаживать отношения с США. По его словам, Минск сделал ряд шагов навстречу американской стороне и ожидает ответных действий.

До этого Лукашенко выразил готовность в кратчайшие сроки организовать площадку на территории Белоруссии для переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, Минск является идеальным местом для диалога.