Лукашенко предложил место для переговоров Путина и Зеленского Лукашенко заявил о готовности организовать встречу Путина и Зеленского в Минске

Белоруссия готова предоставить свою территорию для проведения переговоров между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что Минск обладает всеми необходимыми условиями для организации подобного диалога, передает БелТА.

Я не болею «хотелками» организовать переговоры по Украине в Минске, но, если надо — все сделаем, — сказал Лукашенко.

В ходе общения с представителями СМИ Лукашенко отметил, что считает белорусскую столицу идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта. При этом он уточнил, что не настаивает на обязательном проведении встречи именно в Минске. Однако если Москва и Киев договорятся и решат приехать, в Белоруссии «хоть завтра все организуют на должном уровне».

Ранее Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным развитие ракетной промышленности. Разговор, по словам главы государства, будет касаться совместных шагов по ее модернизации. Президент отметил, что растущие военные угрозы и активное наращивание оборонных бюджетов со стороны западных стран требуют особого внимания к вопросам национальной безопасности.