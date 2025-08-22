Лукашенко раскрыл, как Белоруссия планирует выстраивать диалог с США Лукашенко: Белоруссия нацелена на постепенное улучшение отношений с США

Белоруссия намерена постепенно налаживать отношения с США, заявил президент страны Александр Лукашенко в беседе с журналистами. По его словам, Минск сделал ряд шагов навстречу американской стороне и ожидает ответных действий, передает БелТА.

Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены. <...> Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (американская сторона. — NEWS.ru) знаете, что надо Беларуси, — заключил глава государства.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости усиления обороноспособности Белоруссии и России из-за военных угроз со стороны Запада. Он отметил, что белорусская ракетостроительная отрасль создавалась практически с нуля и сейчас требует определения траектории дальнейшего развития. Президент подчеркнул, что меняющаяся военная обстановка требует постоянного внимания к вопросам обороны.

Позднее Лукашенко выразил готовность в кратчайшие сроки организовать площадку на территории Белоруссии для переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, Минск является идеальным местом для диалога.