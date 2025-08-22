Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Энергетик объяснил опасения Венгрии и Словакии из-за ударов по «Дружбе»

Энергетик Юшков: Венгрия и Словакия не зря опасаются из-за ударов по «Дружбе»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опасения Венгрии и Словакии из-за ударов Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба» являются оправданными, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Lenta.ru. Он пояснил, что альтернативных способов поставок российской нефти для этих стран не существует.

Если они не получают российскую нефть, то им придется покупать какую-то другую. А в мире сейчас в принципе недостает средне-сернистой тяжелой нефти как российской, а именно под нее были построены и до сих пор настроены все эти заводы по переработке нефти и в Венгрии, и в Словакии, и в Сербии. Конечно, перенастраивать они их не будут, — рассказал Юшков.

Аналитик отметил, что странам придется искать на мировом рынке аналогичную нефть, которая априори будет дороже российской. Он подчеркнул, что российское сырье сегодня представляет собой наиболее выгодное предложение.

Юшков добавил, что переход на альтернативные поставки приведет к удорожанию топлива в Венгрии и Словакии, а это спровоцирует раскручивание инфляции, поскольку стоимость топлива закладывается в цену практически всех товаров. Это нанесет удар по экономикам стран, поэтому они стремятся сохранить возможность закупки российской нефти и отстаивают свои интересы, добавил эксперт.

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар ранее заявил, что угроза энергетической безопасности страны неприемлема. По его словам, атака ВСУ на нефтепровод «Дружба» в ночь на 22 августа повлияет на поставки ресурсов в республику.

