22 августа 2025 в 12:33

В Словакии пришли в ярость после атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»

МИД Словакии назвал неприемлемой атаку ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Юрай Бланар Юрай Бланар Фото: Kira Hofmann/imago-images.de/Global Look Press

Угроза энергетической безопасности Словакии неприемлема, заявил министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, атака ВСУ на нефтепровод «Дружба» в ночь на 22 августа повлияет на поставки ресурсов в республику.

Любая угроза энергетической безопасности нашей страны является неприемлемой, — отметил глава МИД.

В министерстве уточнили, что трубопровод на границе России и Белоруссии получил серьезные повреждения. При этом масштабы ущерба пока не установлены. В Братиславе подчеркнули, что случившееся серьезно скажется на работе словацкого нефтеперерабатывающего завода, зависящего от поставок по «Дружбе».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за атаки ВСУ на нефтепровод поставки из России в республику были остановлены. Он назвал действия Киева попыткой втянуть Будапешт в конфликт. Украина при этом получает энергоресурсы из Венгрии, напомнил глава МИД.

Это не первая атака ВСУ по «Дружбе». Украинская сторона совершала налеты на нефтепровод 14 августа и 18 августа. Сийярто после удара украинской стороны напомнил, что Киев зависит от энергосистемы Венгрии. Без Будапешта энергетическая безопасность Украины стала бы весьма нестабильной, подчеркнул он.

Словакия
ВСУ
нефтепроводы
атаки
нефть
