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07 июля 2025 в 14:59

Юрист ответил, могут ли в России ввести наказание за тунеядство

Юрист Русяев: наказание за тунеядство противоречит Конституции России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наказание за тунеядство противоречит Конституции России, где не предусмотрено принуждение к трудовой деятельности, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, понятие «тунеядство» также не используется в правовых документах.

В действующем российском праве отсутствует какое-либо наказание за отказ от трудовой деятельности. Ни в Уголовном кодексе, ни в Кодексе об административных правонарушениях не содержится норм, устанавливающих ответственность за так называемое тунеядство. Такое понятие вообще не используется в правовых актах, его статус носит исключительно публицистический или социологический характер. Право на труд в Российской Федерации закреплено в статье 37 Конституции РФ как право, а не обязанность. Соответственно, государство не может принуждать граждан к трудовой деятельности под угрозой санкций, — сказал Русяев.

Он напомнил, что существуют механизмы социального стимулирования занятости, включая пособия, программы переобучения и поддержку самозанятости, которые не связаны с наказанием. По словам Русяева, уголовная ответственность за «паразитический образ жизни» была отменена в начале 1990-х годов в связи с принятием новой экономической модели и переосмыслением роли труда. Юрист отметил, что инициатива вернуть подобное наказание не была поддержана большинством законодателей.

Современные представления о труде все меньше соотносятся с жесткой дихотомией «работа — безработица»: самозанятость, гибкие формы занятости, удаленная работа и креативные индустрии меняют представление о том, кто считается трудоустроенным. На этом фоне законодатель остается в рамках конституционной логики: труд — это право, а не обязанность. Следовательно, сама постановка вопроса о наказуемости тунеядства в правовом поле современной России не имеет оснований, — добавил Русяев.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что возрождение налога на тунеядство является пережитком прошлого. По ее словам, в советское время существовали специальные комиссии, которые следили за тем, чтобы граждане не проводили время без дела.

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