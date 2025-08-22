Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 15:24

Генерал высказался об уничтожении «кровавой бригады» ВСУ под Харьковом

Генерал Липовой: 77-я бригада ВСУ отличалась особой жестокостью к мирным жителям

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Уничтоженная под Харьковом 77-я бригада Вооруженных сил Украины отличалась особой жестокостью к мирному населению, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, российским подразделениям удалось вычислить расположение командного пункта противника и успешно его ликвидировать.

77-я бригада ВСУ зарекомендовала себя очень мрачным ореолом и мрачной славой, особой жестокостью к местному населению, как к своему, так и на территории Курской области. На сегодняшний день бригада занимала оборонительные позиции в районе Харькова, и наши подразделения, вычислив, где находится штаб этой бригады, нанесли по ним удар. Это, безусловно, победа и наших разведчиков, и ракетчиков, и всех тех, кто приложил усилия по уничтожению этой кровавой бригады, — пояснил Липовой.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВС РФ с помощью авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, было ликвидировано командование. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский дважды награждал соединение с начала спецоперации. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

ВСУ
Курская область
Украина
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
