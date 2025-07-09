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09 июля 2025 в 18:00

Политолог раскрыл, какую выгоду получит Россия от отставки фон дер Ляйен

Политолог Оленченко заявил, что отставка главы ЕК снизит градус русофобии

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Возможная отставка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизит градус русофобии в ЕК, заявил ОТР политолог Владимир Оленченко. По его мнению, любой другой человек, занявший ее место, будет придерживаться не такой агрессивной антироссийской политики.

Это будет не Урсула фон дер Ляйен и это не будет истеричная русофобия и агрессивная русофобия. Я отвлекаюсь от таких нюансов, как, скажем, украинская повестка, но в целом она основной генератор, — высказался Оленченко.

Он предположил, что за место фон дер Ляйен, вероятнее всего, будет борьба. Претендентов на должность главы ЕК достаточно много. Кандидаты по взглядам не так сильно отличаются от фон дер Ляйен, но по крайней мере они не такие агрессивные, подчеркнул эксперт.

Политолог Евгений Михайлов ранее заявил, что в случае отставки Урсулы фон дер Ляйен ее заменят другим русофобным политиком. По его словам, кампания против главы ЕК, которую обвиняют в махинациях при закупке вакцин от COVID-19, несильно пошатнет ее позиции.

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Еврокомиссия
Европа
русофобия
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