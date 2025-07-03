Стало известно, кто может занять пост фон дер Ляйен в случае ее отставки

В случае отставки председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ее заменят другим русофобным политиком, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Евгений Михайлов. По его словам, кампания против главы ЕК, которую обвиняют в махинациях при закупке вакцин от COVID-19, несильно пошатнет ее позиции.

Я считаю, что развернутая кампания в Евросоюзе против Урсулы фон дер Ляйен и ее соратников закончится или ничем, или несильно поколеблет ее позиции. Даже если что-то случится и она уйдет с поста, то ее заменят таким же русофобом, ее соратников заменят такими же политиками, которые будут действовать против интересов Российской Федерации и против интересов Евросоюза, — сказал Михайлов.

Ранее сообщалось, что в случае успеха вотума недоверия фон дер Ляйен за коррупционные нарушения при закупке вакцин от COVID-19 возможна отставка всей Еврокомиссии и назначение 27 новых европейских комиссаров. При этом у вотума мало шансов на успех, так как голосование носит символический характер, несмотря на недовольство Брюсселя.