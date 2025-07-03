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03 июля 2025 в 14:52

Еврокомиссию могут отправить в отставку из-за фон дер Ляйен

Politico: вотум недоверия фон дер Ляйен может обернуться отставкой для всей ЕК

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

В случае успеха вотума недоверия председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен за коррупционные нарушения при закупке вакцин от COVID-19 возможна отставка всей Еврокомиссии, сообщает Politico. Однако, по информации издания, у вотума мало шансов на успех.

Урсула фон дер Ляйен ждет голосования о вотуме недоверия в Европарламенте на следующей неделе. Хотя это голосование носит символический характер и никто не ожидает, что оно закончится успешно, это подчеркивает растущий в Брюсселе гнев в ее адрес после серии противоречивых действий и скандалов, — говорится в публикации.

Успех голосования также запустит процесс назначения 27 новых европейских комиссаров. В истории Евросоюза уже был прецедент с отставкой ЕК из-за обвинений в коррупции. В марте 1999 года уволилась вся Еврокомиссия под председательством люксембуржца Жака Сантера.

Ранее европейские СМИ сообщили, что Европарламент намерен провести голосование по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии. Глава Европарламента Роберта Метсола проинформировала лидеров фракций о предстоящем событии. Инициатором вотума стал румынский евродепутат Георге Пипереа, известный своими ультраправыми взглядами.

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