Niletto, Сюзанна, SHAMAN: названы звезды, которым закрывали путь на сцену

Фото: Коллаж NEWS.ru

Niletto (Данил Прытков), Сюзанна (Каменская), SHAMAN (Ярослав Дронов) и другие популярные певцы могли бы не появиться не сцене, ведь наставники из шоу-бизнеса закрывали им путь на сцену. Как им удалось покорить чарты, где они сейчас?

Кто мешал пробиться SHAMAN

Музыкальный продюсер Александр Яковлев в интервью NEWS.ru объяснил, почему Дронову не удалось стать звездой 10 лет назад, в 2013 году, после успешного выступления в телевизионном шоу «Фактор А» на телеканале «Россия» под руководством народной артистки СССР Аллы Пугачевой. По мнению Яковлева, SHAMAN тогда подвело отсутствие в репертуаре песен собственного сочинения.

«Отличный парень [SHAMAN], веселый, компанейский. Он, конечно, стремился состояться в музыке и быть на сцене», — вспоминал продюсер.

Примадонна вручила молодому музыканту премию «Золотая звезда Аллы». Отец SHAMAN Юрий Дронов рассказывал, что «благодаря участию в этом конкурсе он проплатил учебу в Академии им. Гнесиных».

«Если честно, мы бы в таком тяжелом положении были, если бы не эта „Звезда“», — откровенничал отец певца.

В одном из интервью Дронов рассказал, что смог завоевать популярность и любовь аудитории благодаря трудолюбию. Исполнитель поделился, что иногда дает сольные концерты несколько вечеров подряд без перерыва.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Как Niletto стал известным

Исполнитель хита «Любимка» также не сразу получил «зеленый свет» для выхода на сцену. В 2018 году Niletto впервые заявил о себе как об исполнителе в рамках проекта «Новая Звезда» телеканала «Звезда». Певица Зара заявила, что молодой человек «такой красавец, а поет бледненько».

Кроме того, певец пробовал пройти отборочные туры в первом и втором сезоне шоу «Песни» на ТНТ, однако так и не вошел ни в одну из команд.

В 2019 году чарты покорил трек Niletto «Любимка». После этого молодого музыканта сразу стали приглашать на радиостанции и различные выступления, а в июне 2020 года он выпустил два клипа с Zivert и Клавой Кокой. Композиция «Краш» также покорила сердца слушателей.

Обретя успех, артист успел побывать на шоу «Вечерний Ургант». Выпуск записывали на 29-й день рождения музыканта. Тогда певец раскрыл происхождение его псевдонима.

«Это потому, что в один момент жизни я безумно полюбил зиму. Мне было 11 лет, это был новогодний праздник, семья, все очень душевно, полный дом людей, и тогда я испытал какие-то ключевые эмоции, которые остались на всю жизнь. А лето в один момент жизни я возненавидел, это связано с любовью», — сказал Niletto.

Кто был против карьеры Сюзанны на эстраде

Впервые певица оказалась на сцене благодаря участию в первом сезоне украинского шоу «Х-фактор». Сюзанна выступила в эфире украинского телеканала СТБ в 2010 году и покорила судей своим вокалом и экзотической внешностью. Судьи, в том числе певица Елка, рэпер Серега, продюсер Игорь Кондратюк и критик Сергей Соседов, приняли единогласное решение допустить девушку до следующего тура. Вместе с этим артистке удалось дойти только до тренировочного лагеря — в финале зрители ее уже не увидели.

В 2012 году приняла участие в российском телешоу «Минута славы». Российские наставники высоко оценили творчество артистки. В 2014 году Сюзанна прошла кастинг на шоу «Артист», в котором одержала победу, несмотря на волну критики.

В 2015 году Сюзанна выпустила синглы «Дикая» и «Привыкаю отвыкать», а в 2016 году записала несколько композиций с группой «Мальбэк», которые принесли им широкую известность. Песни «Гипнозы» и «Равнодушие» несколько недель возглавляли чарты. Сейчас Сюзанна продолжает сольную карьеру.

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