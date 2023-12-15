Niletto (Данил Прытков), Сюзанна (Каменская), SHAMAN (Ярослав Дронов) и другие популярные певцы могли бы не появиться не сцене, ведь наставники из шоу-бизнеса закрывали им путь на сцену. Как им удалось покорить чарты, где они сейчас?
Кто мешал пробиться SHAMAN
Музыкальный продюсер Александр Яковлев в интервью NEWS.ru объяснил, почему Дронову не удалось стать звездой 10 лет назад, в 2013 году, после успешного выступления в телевизионном шоу «Фактор А» на телеканале «Россия» под руководством народной артистки СССР Аллы Пугачевой. По мнению Яковлева, SHAMAN тогда подвело отсутствие в репертуаре песен собственного сочинения.
«Отличный парень [SHAMAN], веселый, компанейский. Он, конечно, стремился состояться в музыке и быть на сцене», — вспоминал продюсер.
Примадонна вручила молодому музыканту премию «Золотая звезда Аллы». Отец SHAMAN Юрий Дронов рассказывал, что «благодаря участию в этом конкурсе он проплатил учебу в Академии им. Гнесиных».
«Если честно, мы бы в таком тяжелом положении были, если бы не эта „Звезда“», — откровенничал отец певца.
В одном из интервью Дронов рассказал, что смог завоевать популярность и любовь аудитории благодаря трудолюбию. Исполнитель поделился, что иногда дает сольные концерты несколько вечеров подряд без перерыва.
Как Niletto стал известным
Исполнитель хита «Любимка» также не сразу получил «зеленый свет» для выхода на сцену. В 2018 году Niletto впервые заявил о себе как об исполнителе в рамках проекта «Новая Звезда» телеканала «Звезда». Певица Зара заявила, что молодой человек «такой красавец, а поет бледненько».
Кроме того, певец пробовал пройти отборочные туры в первом и втором сезоне шоу «Песни» на ТНТ, однако так и не вошел ни в одну из команд.
В 2019 году чарты покорил трек Niletto «Любимка». После этого молодого музыканта сразу стали приглашать на радиостанции и различные выступления, а в июне 2020 года он выпустил два клипа с Zivert и Клавой Кокой. Композиция «Краш» также покорила сердца слушателей.
Обретя успех, артист успел побывать на шоу «Вечерний Ургант». Выпуск записывали на 29-й день рождения музыканта. Тогда певец раскрыл происхождение его псевдонима.
«Это потому, что в один момент жизни я безумно полюбил зиму. Мне было 11 лет, это был новогодний праздник, семья, все очень душевно, полный дом людей, и тогда я испытал какие-то ключевые эмоции, которые остались на всю жизнь. А лето в один момент жизни я возненавидел, это связано с любовью», — сказал Niletto.
Кто был против карьеры Сюзанны на эстраде
Впервые певица оказалась на сцене благодаря участию в первом сезоне украинского шоу «Х-фактор». Сюзанна выступила в эфире украинского телеканала СТБ в 2010 году и покорила судей своим вокалом и экзотической внешностью. Судьи, в том числе певица Елка, рэпер Серега, продюсер Игорь Кондратюк и критик Сергей Соседов, приняли единогласное решение допустить девушку до следующего тура. Вместе с этим артистке удалось дойти только до тренировочного лагеря — в финале зрители ее уже не увидели.
В 2012 году приняла участие в российском телешоу «Минута славы». Российские наставники высоко оценили творчество артистки. В 2014 году Сюзанна прошла кастинг на шоу «Артист», в котором одержала победу, несмотря на волну критики.
В 2015 году Сюзанна выпустила синглы «Дикая» и «Привыкаю отвыкать», а в 2016 году записала несколько композиций с группой «Мальбэк», которые принесли им широкую известность. Песни «Гипнозы» и «Равнодушие» несколько недель возглавляли чарты. Сейчас Сюзанна продолжает сольную карьеру.
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