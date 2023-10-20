Экс-продюсер объяснил, почему SHAMAN не удалось стать звездой 10 лет назад Экс-продюсер SHAMAN Яковлев: о его способностях высоко отзывалась Пугачева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Музыкальный продюсер Александр Яковлев в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, почему SHAMAN не удалось стать звездой 10 лет назад, в 2013-м году, после успешного выступления в телевизионном шоу «Фактор А» на телеканале «Россия» под руководством Аллы Пугачевой. По мнению Яковлева, SHAMAN тогда подвело отсутствие в репертуаре песен собственного сочинения.

Яковлев рассказал, что работал музыкальным наставником в проекте «Фактор А» на телеканале «Россия» 10 лет назад. Среди участников проекта был Ярослав Дронов, которого публика знает сейчас под творческим псевдонимом SHAMAN. Тогда Дронов учился в музыкальной академии имени Гнесиных и, вспоминает продюсер, «показывал себя сильным вокалистом». О его способностях высоко отзывалась художественный руководитель проекта Пугачева, отметил наставник.

Отличный парень [SHAMAN], веселый, компанейский. Он, конечно, стремился состояться в музыке и быть на сцене, — вспоминает продюсер.

На проекте Ярослав тогда занял всего лишь третье место. Поскольку, говорит Яковлев, «были не менее сильные вокалисты в том проекте». Но для того, чтобы стать настоящей звездой на сцене, хорошего голоса недостаточно, считает продюсер. По его личным наблюдениям, действительно звездный артист должен сочетать в себе не только исполнительское мастерство, но и авторский талант. Состоявшийся музыкант — это не только певец или исполнитель на инструменте, но и либо композитор, либо аранжировщик, либо поэт, убежден Яковлев. Если ни то, ни другое и ни третье, то «это не совсем полноценный музыкант».

На «Факторе А» никто из участников не представил своих песен, композиторских работ или стихов. А вот когда Ярик стал сам писать песни, то у него и начал складываться визуальный, эмоциональный и профессиональный образ. Вот и результат! — подчеркнул продюсер.

Яковлев напомнил, что хиты «Я русский» и «Встанем», с которыми SHAMAN стал популярным и любимым публикой артистом, — это его собственные детища: и слова, и музыка. Собственно, популярность пришла тогда, когда гармонично сошелся этот образ — не только исполнителя, но и автора — творческой единицы, подытожил продюсер.

Ранее SHAMAN исполнил хит Юрия Шатунова «Седая ночь» в рамках концерта памяти Шатунова «Здесь был Юра» в «Крокус Сити Холле» в Москве и выразил надежду на то, что «не испортил» песню своим исполнением. Он отметил, что с детства любит творчество Шатунова, в юности несколько раз бывал на его концертах и однажды даже осмелился написать и передать записку во время выступления. Певец выразил согласие с ведущим концерта Андреем Малаховым, который назвал Юрия Шатунова символом и голосом поколения, а также артистом-легендой.

Певец Олег Газманов в рамках своей пресс-конференции в честь 55-летия творческой деятельности объяснил, почему именно SHAMAN станет специальным гостем на его концерте 28 октября в Москве. Народный артист России подчеркнул, что считает исполнителя хитов «Я русский» и «Встанем» не только очень талантливым певцом, но и одним из самых достойных примеров для современной молодежи.