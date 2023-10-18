«Очень часто с ним общаемся»: Газманов об отношениях с SHAMAN Газманов назвал певца SHAMAN одним из самых достойных примеров для молодежи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Олег Газманов в рамках своей пресс-конференции в честь 55-летия творческой деятельности объяснил, почему именно SHAMAN станет специальным гостем на его концерте 28 октября в Москве. Народный артист России подчеркнул, что считает исполнителя хитов «Я русский» и «Встанем» не только очень талантливым певцом, но и одним из самых достойных примеров для современной молодежи.

Газманов рассказал о знакомстве на фестивале «Таврида» в Крыму минувшим летом. В рамках творческой молодежной лаборатории SHAMAN исполнил песню Газманова «Эскадрон». По мнению автора, SHAMAN «очень круто спел» эту песню, знакомство с ним переросло в дружеские отношения.

Мы сейчас с ним (SHAMAN) очень часто общаемся. И вот появилась идея, что он выступит в моем концерте, — рассказал Газманов.

Он подчеркнул, что не расстроен результатами опроса ВЦИОМа, согласно которому SHAMAN признан самым популярным артистом в России, сам Газманов на втором месте. По словам народного артиста, он только обрадовался первенству SHAMAN, «по-другому и быть не могло».

Было бы странным, если бы 72-летний, уже испытанный в боях композитор и певец [начал бы обижаться, что его обошел более молодой коллега]. Ну я и так два года был на первом месте, вот наконец появился парень, который меня подвинул. Я очень рад за него, — подчеркнул Газманов.

По его мнению, SHAMAN является не только талантливым исполнителем, но и примером для огромного количества молодых — начинающих и «продолжающих» артистов, потому что он показал, какие песни действительно нужны сейчас людям. Газманов подчеркнул, что песни SHAMAN не звучат на «Русском Радио», но поднимают дух бойцов в зоне СВО. Сам же Газманов поддерживает «таких патриотичных ребят» всегда чем может.

Ранее Олег Газманов рассказал, что владеет двумя квартирами за рубежом, они находятся в Латвии и Италии. По словам исполнителя, сейчас его недвижимость находится в замороженном состоянии, так как его не пускают в страны Евросоюза. Однако его не расстраивает этот факт. Он назвал это сопутствующими потерями.

Также Газманов заявил на встрече, приуроченной к 55-летию творческой деятельности, что за свои первые концерты получал 60 рублей. По его словам, это были хорошие деньги, так как инженер в те времена зарабатывал 120 рублей. На эти средства артист покупал аппаратуру. Заработка хватало на многое, пока он не женился, иронично заметил музыкант.