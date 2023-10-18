«Надеюсь, что не испортил»: SHAMAN исполнил песню Шатунова SHAMAN перепел хит Юрия Шатунова «Cедая ночь» в рамках концерта памяти артиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN исполнил хит Юрия Шатунова «Седая ночь» в рамках концерта памяти Шатунова «Здесь был Юра» в «Крокус Сити Холле» в Москве и выразил надежду на то, что «не испортил» песню своим исполнением. В интервью NEWS.ru он отметил, что с детства любит творчество Шатунова, в юности несколько раз бывал на его концертах и однажды даже осмелился написать и передать записку во время выступления. Он выразил согласие с ведущим концерта Андреем Малаховым, который назвал Юрия Шатунова символом и голосом поколения, а также артистом-легендой.

SHAMAN пояснил, что в записке из зала попросил у Шатунова разрешения «тоже петь эти песни», особенно песню «Седая ночь». По его словам, прочитав записку, артист рассмеялся и разрешил ему петь эти песни.

Так что я с детства мечтал исполнить эту песню на большой сцене и счастлив, что сегодня это случилось. Надеюсь, что не испортил [песню своим исполнением], — подчеркнул SHAMAN.

Ранее телеведущий Андрей Малахов на вечере памяти Юрия Шатунова «Здесь был Юра» в «Крокус Сити Холле» намекнул на человека, который, по его мнению, виновен в смерти исполнителя. Шоумен отказался называть имя этого человека, но отметил, что суды с ним за право на песни «не могли не сказаться на здоровье Юры».

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин до этого назвал негодяями артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холле» в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть их и их семьи. По словам Разина, трибьют «приговорен высшими силами», поэтому он будет по пятницам проклинать предков и потомков каждого из вышедших на сцену музыкантов, среди которых Лариса Долина, Николай Басков, Алсу, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, Ваня Дмитриенко, SHAMAN, Игорь Крутой, Татьяна Буланова и многие другие.