«В чем героизм?»: кто и почему критикует артистов за концерты в зоне СВО Экс-солистку «Миража» Разину раскритиковали за слова о концертах в зоне СВО

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Светлана Разина

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина резко высказалась об артистах, которые едут выступать в СВО. Что ей ответили на это, как она объявила свою позицию, какие артисты выступали в зоне спецоперации?

За что Разина раскритиковала выступления в зоне СВО

В эфире RTVI бывшая солистка группы «Мираж» назвала «дурью» выступления коллег в зоне боевых действий. По ее словам, в таких концертах нет никакого героизма, и сама она отклонила предложения о выступлении.

«Не потому, что я боюсь ехать на фронт и рисковать жизнью. Ехать туда, песни петь — это ни хрена не героизм. „Ой, там бомба прилетит!“ — она везде может прилететь, в чем героизм? Жопой вертеть? Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними развернешь свои буфера? Это не героизм, это дурь!» — заявила Разина.

Ей ответил музыкальный критик Сергей Соседов: если солистка «Миража» не чувствует желания ехать в зону спецоперации, ей там нечего делать.

«Туда нужно ехать с ощущениями сопричастности, ради солдат, своей Родины, а не ради себя. Поэтому если Светлана Разина не желает давать концерты в зоне СВО, то и не нужно. <...> К счастью, у нас есть множество прекрасных артистов, которые едут туда не за строчкой в биографии, а по зову сердца», — указал критик.

Кто из российских артистов выступал в зоне СВО

Многие российские артисты выступали перед военнослужащими в зоне СВО с начала боевых действий. Среди них — SHAMAN, Григорий Лепс, Вадим Самойлов, Александр Маршал и Рома Зверь.

В зоне СВО активно выступает российская певица Юлия Чичерина: по ее словам, в 2023 году она выступала исключительно в зоне спецоперации, поскольку хочет поддержать российских военных.

Также в зоне СВО выступали Олег и Родион Газмановы, которые приезжали в Донецк, Херсон и Мариуполь. По словам Газманова-сына, концерты вблизи зоны линии соприкосновения «запомнились больше всего».

Многие российские артисты привозили в новые регионы России гуманитарную помощь и поддерживали беженцев из зоны боевых действий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Родион Газманов

Кто из российских артистов погиб в зоне СВО

Некоторые из российских артистов погибли в зоне СВО при различных обстоятельствах. В ноябре жертвой удара ВСУ стала российская актриса Полина Меньших. Она выступала с концертом в ДК в населенном пункте Кумачево, когда по зданию нанесли удар ВСУ. Украинские войска применили американскую РСЗО HIMARS, чтобы нанести удар по концерту для военнослужащих в День ракетных войск и артиллерии.

Известный актер Сергей Пускепалис погиб по пути в зону СВО. Актер с 2015 года активно занимался гуманитарной помощью для жителей Донбасса и российских военных и погиб, сопровождая очередной груз: бронированный Ford Transit, который хотели передать гуманитарщикам в ДНР, столкнулся с грузовиком.

Другие российские артисты присоединились к ВС РФ и погибли в ходе боевых действий. В мае 2023 года стало известно о гибели автора «Уральских пельменей» барда Игоря Истомина. Он ушел в СВО в качестве добровольца и погиб еще в первые месяцы боевых действий, но почти год не был опознан.

В ноябре 2023 года погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов.

В начале декабря стало известно, что в зоне СВО погиб уроженец Коми Денис Степанов, герой клипа на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы».

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