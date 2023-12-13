«Это дурь»: легенда советской эстрады о концертах в зоне СВО Солистка группы «Мираж» Разина раскритиковала выступления артистов в зоне СВО

Фото: МО РФ

Военнослужащие во время концерта в зоне СВО

Солистка советской группы «Мираж» Светлана Разина в программе «Легенда» на RTVI критично отозвалась о концертах, которые ее коллеги проводят в зоне боевых действий на Украине. По словам певицы, в действиях таких артистов нет героизма, а проведение подобных мероприятий является дурью. Разина призналась, что и ей предлагали выступить перед военными России, но она отказалась.

Не потому, что я боюсь ехать на фронт и рисковать жизнью. Ехать туда, песни петь — это ни хрена не героизм. «Ой, там бомба прилетит!» — она везде может прилететь, в чем героизм? Жопой вертеть? Они будут с пушками подставлять свои головы, а ты перед ними развернешь свои буфера? Это не героизм, это дурь! — сказала Разина.

Артистка добавила, что на фронте в принципе не должно быть «песен и плясок» с участием эстрадных исполнителей. В противном случае, отметила Разина, мероприятие сразу становится похоже на корпоратив. При этом, по словам певицы, солдаты могут слушать радио или сами исполнять композиции под гитары.

Среди артистов, которые посещали зону СВО с концертами, стали SHAMAN, Григорий Лепс, Вадим Самойлов, Александр Маршал и другие исполнители. Бывший участник рок-группы «Парк Горького» рассказывал, что выступает в Донбассе с 2014 года. Также Маршал сообщал, что в спецоперации участвует его племянник. Сам артист также пытался мобилизоваться, однако его не взяли из-за возраста. В июне 2023 года Маршал поддержал и присоединился к предложению выплачивать премию российским военным за подбитые танки Leopard в зоне СВО.