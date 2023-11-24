Агония Украины: ВСУ проигрывают на поле боя и перешли к терроризму

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В зоне СВО погиб военный корреспондент Борис Максудов. Журналист скончался от ранений, полученных в результате удара ВСУ по съемочной группе ВГТРК в Запорожской области. Это далеко не первый случай, когда жертвами украинской армии становятся сотрудники телеканалов и СМИ. За несколько дней до Максудова погибла петербургская актриса Полина Меньшова. Почему Киев воюет с безоружными, можно ли считать такие нападения террором и как ответит Москва — в материале NEWS.ru.

Как погиб военкор Борис Максудов

Группа российских журналистов, в составе которой находился Борис Максудов, попала под удар украинских беспилотников на Запорожье. 38-летний военкор «России 24» получил тяжелые ранения и скончался во время транспортировки в Крым, в Джанкой, утром 23-го ноября. О его смерти сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Запорожская область. Корреспондент Борис Максудов, получивший осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что в Джанкое Максудову должны были провести операцию, но он потерял слишком много крови. «Светлая память храброму человеку. Искренние соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким», — написала журналистка.

Следственный комитет России пообещал расследовать трагедию. Коллеги журналиста выразили соболезнования близким погибшего журналиста.

Максудов погиб, потому что любил Родину, заявил его коллега, военкор Евгений Поддубный. По его мнению, умереть за своих родных и свою страну — это достойная смерть. «Быть воином — жить вечно. Царство небесное», — добавил он.

Военкор Семен Пегов отметил, что Максудов отличался жизнерадостностью, и у него был собственный, незамутненный взгляд на события. «Это — внутренний поступок. Быть не там, где весело, интересно, выгодно. А там, где необходимо», — написал Пегов, выразив соболезнования супруге Бориса.

Война забирает лучших, считает председатель комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Соболезную близким Бориса, мы скорбим вместе с вами. Сделаем все, чтобы помочь семье. Героизм Бориса не будет забыт», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Политик также сообщил NEWS.ru, что ЛДПР будет добиваться официального введения в России статуса военкора в память о Борисе Максудове.

Был ли воздушный удар по Максудову актом террора

Гибель Максудова — это однозначно пример террора со стороны ВСУ, намеренное и обдуманное нападение на представителя прессы, рассказал NEWS.ru депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Он уверен: украинские военные видели, что на машине российских журналистов были соответствующие отличительные знаки «Пресса» и все равно нанесли удар по транспорту.

По мнению депутата, цель Киева — запугать российских журналистов, чтобы они не снимали происходящее на линии фронта.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Запорожская область. Корреспондент Борис Максудов, получивший осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника

«Киеву нужно, чтобы российские журналисты не показывали то, что действительно происходит на фронте. По сути, украинская армия охотилась на эту телевизионную группу», — сказал Бердичевский.

Почему Киев выбрал тактику индивидуального террора

Киевский режим в агонии из-за проваленного контрнаступления и других неудач на фронте, отметил в разговоре с NEWS.ru депутат Слуцкий. «Это не первое убийство журналиста. Зеленский целится в представителей СМИ, поскольку они раскрывают всю правду о нацистской, человеконенавистнической сути этой власти», — подчеркнул депутат.

Военный корреспондент Александр Коц в беседе с NEWS.ru указал на то, что у киевского режима практически не остается других возможностей заявить о себе, кроме как террористических методов. Украинское командование пытается нивелировать неудачи в зоне СВО громкими инфоповодами, а для этого нужны жертвы с российской стороны, полагает Коц.

«С контрнаступлением не получилось, поэтому Киев будет пытаться подрывать наши мосты, бить по нашей критической инфраструктуре, устранять лидеров общественного мнения, которые формируют смыслы и идеологические установки, которые явно переигрывают в информационном противостоянии украинскую сторону», — отметил военкор.

Коц сомневается в том, что убийство Максудова носило целенаправленный характер, — поскольку журналист находился среди других военных в прифронтовой зоне, он мог попасть под удар и случайно.

«Под прицелом и журналисты, и известные крупные блогеры, и артисты, которые часто бывают в зоне СВО, — дают концерты, участвуют в гуманитарных проектах. Ситуация такова, что в нынешних условиях Киев не способен показать какие-то военные успехи, поэтому он действует террористически», — подчеркнул военный корреспондент.

Фото: МО Украины

Кто еще из журналистов погиб в зоне СВО

Максудов — не единственный представитель СМИ, погибший в зоне СВО. ВСУ и ранее атаковали журналистов.

Шеф-редактор телерадиокомпании «Таврия» Олег Клоков скончался после ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне осенью прошлого года. Тогда в районе Антоновского моста погибли четыре человека — в их числе и бывший журналист Первого канала, «Москвы 24» и RT, который прибыл в Херсонскую область, чтобы присоединиться к команде канала «Таврия».

Уточнялось, что ВСУ выпустили по переправе 12 ракет. 11 из них сбила российская ПВО, но одна попала по колонне. Глава Херсонской области Сергей Елисеев заявил, что переправа была исключительно гражданской.

22 июля этого года украинские военные ударили по группе репортеров РИА Новости и «Известий», готовивших материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области. В ходе атаки, во время которой ВСУ применили кассетные боеприпасы, погиб военкор Ростислав Журавлев. Константин Михальчевский (РИА Новости), Роман Польшаков («Известия») и несколько других сотрудников СМИ были ранены. Журавлев посмертно получил премию «Золотое перо» и награды за смелость при выполнении журналистского долга.

Фото: EPA/ТАСС Россия. Екатеринбург. Во время прощания с военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне СВО

Какие еще нападения организовали ВСУ

Украинская армия обстреливает не только машины с журналистами. 22 ноября ВСУ атаковали дом культуры в поселке Кумачово в ДНР. Удар был нанесен в момент, когда в нем выступала группа артистов, приехавшая поздравить бойцов с Днем ракетных войск и артиллерии. Как рассказали очевидцы, в результате обстрела одной ракетой «разбили машины волонтеров, второй — гримерку с артистами и сцену».

ВСУ применили РСЗО HIMARS и разрушили не только ДК, но и расположенную рядом школу. Приехавшая в составе труппы петербургская актриса Полина Меньших погибла.

Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко призвала посмертно наградить артистку за героизм. По ее мнению, волонтеры и актеры, которые посещают зону СВО, подвергают себя смертельной опасности. Драпеко заявила, что важно поощрять их за это в любом случае, не дожидаясь трагического исхода.

Как украинская армия атакует гражданские объекты

ВСУ нападают не только на журналистов и артистов. С помощью дронов украинские военные периодически атакуют гражданские цели, в частности пытаются нарушить энергетическую инфраструктуру России.

26 октября Киев отправил в Курскую область три БПЛА самолетного типа. Два упали, не сработав в случайных местах. Третий беспилотник врезался в склад с ядерными отходами и взорвался. По информации источников, в результате произошедшего а был поврежден фасад здания склада.

Как известно, Курская АЭС находится примерно в 110 км от границы с Украиной. ВСУ пытались нанести удар по городу Курчатову, в котором расположена станция, уже не в первый раз. 1 сентября два коптера украинских военных также атаковали Курчатов. В результате были повреждены жилой дом и административное здание.

Фото: t.me/gubernator_46

5 ноября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о продолжающихся атаках ВСУ на город Энергодар в Запорожской области, где проживают сотрудники Запорожской АЭС и их семьи. По его словам, украинские военные намеренно нацеливают свои дроны на жилые дома.

2 ноября российские средства ПВО сбили над Энергодаром сразу девять беспилотников ВСУ. В Министерстве обороны России заявили, что Киев устраивает подобные провокации, пытаясь добиться техногенной катастрофы на АЭС и срыва ротации сотрудников МАГАТЭ на объекте.

Как суд наказал за случай расправы ВСУ над мирными жителями

Как известно, жертвами украинских военных становятся и обычные мирные жители прифронтовых территорий. 5 сентября этого года морской пехотинец ВСУ Валентин Василенко, ответственный за убийство 14 мирных жителей, был приговорен Верховным судом ДНР к пожизненному заключению. Он совершил преступления в марте 2022-го.

Как установил суд, Василенко служил в 501-м батальоне 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Во время уличных боев за Мариуполь он вместе с сослуживцами открыл огонь по гражданскому автомобилю. В результате были убиты шестеро мужчин, женщина и маленький ребенок. В ходе другого эпизода на автомобильном мосту в Мариуполе осужденный расстрелял еще шесть мирных жителей.

Как должна отвечать российская армия на действия ВСУ

Убийства гражданских, удары по инфраструктуре, диверсии и теракты происходят с молчаливого согласия западного общественного мнения, заметил по этому поводу военкор Коц. По его словам, власти западных государств, которые с готовностью подхватывают любые, даже самые абсурдные, «вбросы» о действиях ВС РФ, в случае с реальными преступлениями Киева предпочитают отмалчиваться. По мнению Коца, это молчание доказывает, что Запад придерживается двойных стандартов.

«Запад сейчас руками Украины воюет с Россией, поэтому никакой объективности от него ждать не приходится. Очень наивно, если мы будем вопрошать: „А как же вы здесь видите, а там не видите?“ Они воюют против нас», — напомнил собеседник NEWS.ru.

Фото: МО РФ

Единственный вариант прекратить террор, по его мнению, — дать Киеву достойный ответ, при этом «не уподобляясь ему, без угрозы гражданским, без казни репортеров и артистов».

«Мы будем отвечать на поле боя, на страницах газет и на экранах телевизоров своих новостных сюжетов. Вот и все», — подчеркнул Александр Коц.

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