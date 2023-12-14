Соседов раскритиковал певицу Разину, назвавшую дурью концерты в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерты в зоне спецоперации на Украине организовывают в первую очередь для поднятия духа бойцов, а не для «строчки в биографии», заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя слова певицы Светланы Разиной о том, что подобные концерты рядом с линией фронта являются дурью. Журналист убежден, что если отправившийся в зону боевых действий артист думает о совершаемом им таким образом подвиге, то ему туда ехать не нужно. По его словам, это будет нескромно, а также неприлично.

Туда нужно ехать с ощущениями сопричастности, ради солдат, своей Родины, а не ради себя. Поэтому если Светлана Разина не желает давать концерты в зоне СВО, то и не нужно. <...> К счастью, у нас есть множество прекрасных артистов, которые едут туда не за строчкой в биографии, а по зову сердца, — сказал музкритик.

Ранее Разина в программе «Легенда» на RTVI критично отозвалась о концертах, которые ее коллеги проводят в зоне боевых действий на Украине. По словам певицы, в действиях таких артистов нет героизма, а проведение подобных мероприятий является дурью. Разина призналась, что и ей предлагали выступить перед военными России, однако она отказалась.

Среди артистов, которые посещали зону СВО с концертами, стали SHAMAN, Григорий Лепс, Вадим Самойлов, Александр Маршал и другие исполнители. Бывший участник рок-группы «Парк Горького» рассказывал, что выступает в Донбассе с 2014 года.